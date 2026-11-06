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الرابطة الأولى: تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة السابعة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 08:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:


السبت 7 نوفمبر 2026


ملعب حمادي العقربي برادس


- الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
- الحكم: أحمد الذوادي
- حكم الفار: درصاف القنواطي

الملعب الأولمبي بسوسة

- النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
- الحكم: خالد قويدر
- حكم الفار: البرتغالي ماليرو بينتو

ملعب الطيب المهيري

- تقدم ساقية الداير - النادي الإفريقي
- الحكم: سيف الورتاني
- حكم الفار: حمزة جعيد

الأحد 8 نوفمبر 2026

ملعب المتلوي

- نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي
- الحكم: صادق السالمي
- حكم الفار: محرز المالكي
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