الرابطة الأولى: تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة السابعة

في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:- الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري- الحكم:- حكم الفار:- النجم الساحلي - النادي الصفاقسي- الحكم:- حكم الفار:- تقدم ساقية الداير - النادي الإفريقي- الحكم:- حكم الفار:- نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي- الحكم:- حكم الفار: