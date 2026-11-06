الرابطة الأولى: تعيينات حكام المباريات المؤجلة للجولة السابعة
في ما يلي تعيينات حكام المباريات المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:
السبت 7 نوفمبر 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
- الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
- الحكم: أحمد الذوادي
- حكم الفار: درصاف القنواطي
الملعب الأولمبي بسوسة
- النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
- الحكم: خالد قويدر
- حكم الفار: البرتغالي ماليرو بينتو
ملعب الطيب المهيري
- تقدم ساقية الداير - النادي الإفريقي
- الحكم: سيف الورتاني
- حكم الفار: حمزة جعيد
الأحد 8 نوفمبر 2026
ملعب المتلوي
- نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي
- الحكم: صادق السالمي
- حكم الفار: محرز المالكي
السبت 7 نوفمبر 2026
ملعب حمادي العقربي برادس
- الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري
- الحكم: أحمد الذوادي
- حكم الفار: درصاف القنواطي
الملعب الأولمبي بسوسة
- النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
- الحكم: خالد قويدر
- حكم الفار: البرتغالي ماليرو بينتو
ملعب الطيب المهيري
- تقدم ساقية الداير - النادي الإفريقي
- الحكم: سيف الورتاني
- حكم الفار: حمزة جعيد
الأحد 8 نوفمبر 2026
ملعب المتلوي
- نجم المتلوي - الترجي الجرجيسي
- الحكم: صادق السالمي
- حكم الفار: محرز المالكي
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