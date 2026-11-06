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الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 08:07 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تدور يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر 2026 مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بداية من الساعة 14:30، وفي ما يلي تعيينات الحكام:


السبت 7 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى


- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي: أمين فقير.

- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين: مالك ماشة.
- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة: بدر الدين العلوي.
- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن: حمزة المسيليني.

المجموعة الثانية

- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين: سفيان جبارة.
- الملعب البلدي بأم العرائس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف: تأجلت إلى موعد لاحق.

الأحد 8 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى

- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي: طاهر تليش.
- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس: أيمن النصري.
- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي: أسامة بن إسحاق.

المجموعة الثانية

- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف: عبد السلام ماني.
- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي: أنور العكروتي.
- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة: وليد الهذلي.
- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين: ريان حمدي.
- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية: عاطف البليلي.
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