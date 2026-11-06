الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة

السبت 7 نوفمبر 2026



الأحد 8 نوفمبر 2026



تدور يومي السبت 7 والأحد 8 نوفمبر 2026 مباريات الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بداية من الساعة، وفي ما يلي تعيينات الحكام:- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – النجم الخلادي:- ملعب أحمد خواجة بالمهدية: مكارم المهدية – جمعية مقرين:- الملعب البلدي بعقارب: كوكب عقارب – بعث بوحجلة:- ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن:- ملعب بوشمة: أمل بوشمة – مستقبل القصرين:- الملعب البلدي بأم العرائس: هلال الرديف – اتحاد قصور الساف:- ملعب بن عروس: سبورتينغ بن عروس – الهلال الشابي:- ملعب مصطفى عمارة بسوسة: الملعب السوسي – مستقبل قابس:- ملعب 2 مارس بصفاقس: المحيط القرقني – سكك الحديد الصفاقسي:- ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – أولمبيك الكاف:- ملعب صالح المرداسي الاصطناعي بجندوبة: جندوبة الرياضية – النادي القربي:- ملعب العجمي سليم بالمكنين: سبورتينغ المكنين – قوافل قفصة:- الملعب البلدي بالشبيكة: الشبيبة القيروانية – أولمبيك مدنين:- ملعب زريق بقابس: الملعب القابسي – القلعة الرياضية: