<
Babnet   Latest update 23:37 Tunis

غلق معبر رأس جدير مؤقتا إثر توتر أمني بالمنطقة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aebae8f7a2947.38894625_glhjkqofmienp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 23:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الأربعاء 4 نوفمبر، توقف حركة العبور بالمعبر الحدودي برأس جدير.


وأوضح عبد الكبير أن توقف الحركة جاء إثر توتر أمني شهدته المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات التونسية قررت غلق المعبر بصفة ظرفية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين وتفادي أي تداعيات محتملة للوضع الأمني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339077

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:37 - انطلاق أشغال المؤتمر العربي حول "إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"
أمس 23:19 - بين الاحتفاء والهجوم.. لماذا تباينت ردود فعل المصريين على فوز عبدول السيد؟
أمس 23:17 - ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على أيك أثينا في الوقت القاتل
أمس 23:09 - غلق معبر رأس جدير مؤقتا إثر توتر أمني بالمنطقة
أمس 22:39 - سفارة تونس بكندا ترد على انتقادات مواطنة تونسية مقيمة بمونتريال
أمس 22:19 - وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان في مكالمة هاتفية أهمية العمل من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي
أمس 22:15 - تكريم توفيق الجبالي في "مواسم الإبداع".. مسيرة مسرحية أسهمت في تجديد الممارسة والتكوين في تونس
أمس 22:14 - جلسة مشتركة للنظر في المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
أمس 21:42 - جامعة التعليم الثانوي تستنكر دعوة وزارة التربية الأساتذة المتقاعدين للعودة إلى العمل عوض انتداب حاملي الشهادات
أمس 21:27 - تطوّر قائم القروض الموجّهة إلى الإقتصاد إلى 123 مليار دينار موفى سنة 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-13
25°-15
24°-15
22°-14
20°-12
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab