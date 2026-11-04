غلق معبر رأس جدير مؤقتا إثر توتر أمني بالمنطقة
أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الأربعاء 4 نوفمبر، توقف حركة العبور بالمعبر الحدودي برأس جدير.
وأوضح عبد الكبير أن توقف الحركة جاء إثر توتر أمني شهدته المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات التونسية قررت غلق المعبر بصفة ظرفية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين وتفادي أي تداعيات محتملة للوضع الأمني.
وأوضح عبد الكبير أن توقف الحركة جاء إثر توتر أمني شهدته المنطقة، مشيرا إلى أن السلطات التونسية قررت غلق المعبر بصفة ظرفية، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين وتفادي أي تداعيات محتملة للوضع الأمني.
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