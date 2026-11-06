الحلفاوين: المكنى "بالشبح" في قبضة الامن

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة، إثر مداهمة أمنية نفذتها فجر اليوم الجمعة بمنطقة الحلفاوين، من إيقاف عنصر إجرامي خطير يُكنّى بـ«الشبح».ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يُعدّ من أبرز العناصر الإجرامية بالمنطقة، وسبق أن قضى عقوبة سجنية مدتها، كما أنه محلّ عدة مناشير تفتيش صادرة لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، على خلفية قضايا تتعلق بترويج المخدرات.وجاءت عملية الإيقاف إثر عمل استعلاماتي مكثف، أعقبته مداهمة أمنية استهدفت المخبأ الذي كان يتحصن به في الحلفاوين، وأسفرت عن السيطرة عليه وإيقافه.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به لاستكمال الأبحاث اللازمة في شأنه، قبل إحالته على أنظار القضاء.