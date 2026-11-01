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الكوكايين في تونس: سوق «صغيرة» لكنها «في طور التوسع»

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae704ce8d1ef1.98772523_pqilhgjomnkef.jpg>
Pixabay
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Novembre 2026 - 10:15 قراءة: 2 د, 46 ث
      
وات - تُعدّ تونس سوق كوكايين «صغيرة» لكنها «في طور التوسع»، حسب برنامج «تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» المموّل من الاتحاد الأوروبي.


ويتركز استهلاك الكوكايين في تونس بين «ميسوري الحال في المدن الساحلية الكبرى» وذلك بسبب سعره «المرتفع»، وفق مؤشرات الجريمة المنظمة في إفريقيا الصادرة عن هذا البرنامج.
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وكان رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، محمد علي الشعيبي، قد صرّح للتلفزة الوطنية في أكتوبر الماضي بأن الشبكات الإجرامية تبيع الغرام الواحد بما يصل إلى 300 دينار.


وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أدى ارتفاع تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر شمال إفريقيا إلى بروز أسواق استهلاك محلية، وهي «محدودة» مقارنة بالأسواق التقليدية (أمريكا الشمالية وأوروبا) لكنها «آخذة في التوسع».

وتُصنّف المواد القائمة على الكوكايين ضمن ثلاثة إلى خمسة أنواع من المخدرات الأكثر شيوعا في المنطقة، استنادا للمصدر ذاته.

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آثار كوكايين في مياه الصرف الصحي بمدن تونسية

وكشفت دراسة علمية عن وجود آثار للكوكايين في مياه الصرف الصحي بمدن تونسية.

وتحمل الدراسة عنوان «المراقبة المكانية والزمانية للمخدرات والمواد ذات التأثير النفسي الجديدة في مياه الصرف الصحي التونسية: دراسة متعددة المدن حول أنماط الاستهلاك وتأثير جائحة كوفيد-19».

وقد نُشر ملخص بنتائجها في مارس 2026 بمجلة «التقييم والإدارة المتكاملان للبيئة»، الصادرة عن جمعية علم السموم والكيمياء البيئية (SETAC)، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن بالولايات المتحدة.

واستندت الدراسة، التي لا يتاح نصها الكامل إلا باشتراك مدفوع، إلى نتائج تحليل مياه الصرف الصحي في 15 محطة معالجة موزعة على ست مدن تونسية كبرى.

وجمع الباحثون عيّنات على مدى 24 ساعة، طوال سبعة أيام متتالية، بين نوفمبر وديسمبر 2021، بهدف قياس وجود 11 مادة مخدرة والمركّبات الناتجة عن تحولها في الجسم.

وأظهرت النتائج أن القنب الهندي (الزّطلة) كان المادة المخدرة الأكثر استهلاكا في المدن التي شملتها الدراسة. كما تم رصد آثار للكوكايين في بعض المدن مع «ذروات محلية» في تونس العاصمة وأريانة.
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نسبة ضئيلة من تلاميذ المعاهد تعاطت الكوكايين مرة واحدة على الأقل في حياتها

إلى ذلك، أفاد 0,52 بالمائة (صفر فاصل اثنان وخمسون بالمائة) من عينة تضم 6201 تلميذ بالمعاهد الثانوية في تونس بأنهم تعاطوا الكوكايين مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وفق نتائج دراسة أُجريت في تونس سنة 2021، في إطار المسح الثالث حول تعاطي المخدرات والإدمان في منطقة البحر الأبيض المتوسط (MedSPAD III).

وفي ما يتعلق بإمكانية الحصول على هذه المادة، اعتبر 3,3 بالمائة (ثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة) من التلاميذ أن اقتناء الكوكايين أمر سهل، وبلغت النسبة 3,9 بالمائة (ثلاثة فاصل تسعة بالمائة) لدى الذكور، مقابل 2,9 بالمائة (اثنان فاصل تسعة بالمائة) لدى الإناث، وفق الدراسة.

واعتبر نحو 59 بالمائة من التلاميذ أن استهلاك الكوكايين يشكل خطرا كبيرا على الصحة، في حين أفاد 13,5 بالمائة (ثلاثة عشر فاصل خمسة بالمائة) بأنهم لا يعرفون المخاطر المرتبطة بهذه المادة.

ويمكن أن يسبّب الكوكايين اعتمادا نفسيا شديدا ورغبة قهرية في تكرار التعاطي، حتى بعد مرات قليلة من الاستهلاك، ما يزيد من مخاطر الإدمان والجرعات الزائدة والوفاة المفاجئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتشمل أبرز مخاطره اضطرابات القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب والذهان، حسب المنظمة.
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