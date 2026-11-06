مصطفى عبد الكبير: مقتل تونسية في اشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية الليبية

أفاد الخميس 5 نوفمبر، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بمقتل فتاة تونسية في اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية قرب مسجد الصحابة.من جانبه قال المدون والاعلامي الليبي صلاح الاطيوش ان المتوفية كانت متواجدة داخل إحدى السيارات المصفحة موضحا أنها تعرضت للرماية من قبل شخصين يدعى الاول عبد الرؤوف البكوش وهو ملقب بالشعليه و الثاني طارق صكح.