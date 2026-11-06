السيد ينتقد حرب ترامب على إيران: مقاول يماطل في الإنجاز

وجّه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عبد الرحمن انتقادات حادة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، معتبرا أن إدارته أدخلت الولايات المتحدة في حرب تفتقر إلى خطة واضحة، فيما يتحمل الأمريكيون كلفتها اليومية.وقال السيناتور الديمقراطي، في تصريح لقناة «فوكس نيوز» عقب انتخابات التجديد النصفي، إن إدارة ترامب أدخلت الولايات المتحدة في حرب مع إيران خلال ولايته الرئاسية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس يكرر الحديث عن رغبته في «إنهاء المهمة» من دون أن يقدم خطة واضحة لتحقيق ذلك.وشبّه استمرار الحرب بمقاول يتعهد بإنجاز عمل يفترض أن يستغرق شهرين، لكنه يواصل تأجيله حتى تمر ستة أشهر من دون إتمامه، رغم أن صاحب المنزل لم يكن بحاجة إلى ذلك العمل من الأساس، معتبرا أن الأمريكيين جرى إقناعهم بوعود زائفة.وأضاف أن المواطنين الأمريكيين يدفعون ثمن الحرب من خلال ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الغذائية، فضلا عن الأموال التي تُنفق من دافعي الضرائب، في حين يتحمل الجنود الأمريكيون تبعاتها يوميا، مؤكدا أن الشعب الأمريكي يستحق وضعا أفضل.ويأتي هذا التصريح في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تنافس خلالها المرشحون على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب، في سباق يحدد توازن القوى داخل الكونغرس، وشهد صعود عدد من الوجوه السياسية الجديدة، من بينها عبد الرحمن السيد، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ.ومنذ 28 فيفري الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط ضربات متبادلة وضغوط سياسية وعسكرية ومخاوف من اتساع نطاق الصراع إلى ساحات إقليمية أخرى.وفي المقابل، يواصل البيت الأبيض التأكيد أن الهدف من العمليات هو «إنهاء المهمة» ومنع إيران من توسيع التهديدات التي تمثلها في المنطقة، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الداخلية لكلفة الحرب وغياب تصور واضح لنهايتها.