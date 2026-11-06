ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية التراجع الحاد في البورصة الأمريكية

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الهبوط الحاد الذي شهدته بورصة وول ستريت، عقب انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن نتائج الانتخابات كانت وراء التراجع الكبير في الأسواق المالية.وكتب ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «عاشت سوق الأسهم أحد أسوأ الأيام في تاريخها بسبب نتائج الانتخابات. من المحزن جدا النظر إلى ذلك! تطلب الأمر جهودا كثيرة للوصول بنا إلى مستوى لم يره أحد من قبل، ثم حدث هذا. تقلصت مدخراتكم التقاعدية بالتالي. تذكروا: الملام في ذلك ليس الجمهوريين، بل الديمقراطيون».ودعا الرئيس الأمريكي المواطنين إلى عدم الاستسلام للذعر، متعهدا بأن تصبح الولايات المتحدة «عاجلا أم آجلا أكبر وأقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى».وبحسب بيانات موقع «ماركت ووتش»، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحومن قيمته السوقية يوم الخميس، بعدما تراجع بنسبة، في ظل عمليات بيع واسعة طالت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبةعند إغلاق تداولات الخميس، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة