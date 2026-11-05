انهيار حاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. والرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر

شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر



الخسائر تمتد إلى العملات المشفرة



شهدت الأسواق الأمريكية، اليوم الخميس، موجة بيع حادة طالت بشكل خاص قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تراجع كبير لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والبرمجيات، في جلسة اتسمت بضغوط واسعة على مختلف الأصول عالية المخاطر.وسجل مؤشرالمجمع، الذي يضم نسبة كبيرة من شركات التكنولوجيا، تراجعاً بنحو 5 بالمائة خلال التداولات، فيما انخفض مؤشربنحو 3,2 بالمائة، وتراجع مؤشرالصناعي بأكثر من ألف نقطة، وفق بيانات الأسواق الأمريكية.وتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قائمة الخاسرين، حيث هوت أسهمبنسبة 15,76 بالمائة، وبنسبة 15,21 بالمائة، فيما تراجعت أسهمبنسبة 8,24 بالمائة.كما سجلت أسهمانخفاضاً تجاوز 8,7 بالمائة لكل منهما.وامتدت موجة التراجع إلى كبرى شركات التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهمبنسبة 5,38 بالمائة، وبنسبة 3,32 بالمائة، وبنسبة 2,58 بالمائة، في حين كانت أسهمالأقل تضرراً، بتراجع محدود بلغ 0,42 بالمائة.وفي قطاع البرمجيات والأمن السيبراني، تراجعت أسهمبنسبة 9,18 بالمائة، وبنسبة 10,66 بالمائة، وبنسبة 8,22 بالمائة.وفي مقابل هذا الاتجاه، سجلت أسهم شركةارتفاعاً بنسبة 2,17 بالمائة، لتكون الاستثناء الأبرز بين الأسهم المذكورة، بينما تراجعت أسهمبنسبة 9,51 بالمائة.ولم تقتصر موجة البيع على الأسهم، بل امتدت إلى سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت عملةبنسبة 4,80 بالمائة، وبنسبة 6,28 بالمائة، كما انخفضتبنسبة 5,77 بالمائة، وبنسبة 4,20 بالمائة، وبنسبة 3,20 بالمائة.وتأتي هذه الخسائر عقب موجة صعود قوية شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل ما قد تفرزه نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية من تغييرات في السياسات التنظيمية المتعلقة بمراكز البيانات.كما أثارت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على مواصلة التوسع بالوتيرة الحالية، ومدى إمكانية تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي.ويترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ونتائج الشركات خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة لتطورات التداولات وما قد تحمله من مؤشرات بشأن اتجاه الأسواق.