انهيار حاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. والرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر
شهدت الأسواق الأمريكية، اليوم الخميس، موجة بيع حادة طالت بشكل خاص قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تراجع كبير لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والبرمجيات، في جلسة اتسمت بضغوط واسعة على مختلف الأصول عالية المخاطر.
وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يضم نسبة كبيرة من شركات التكنولوجيا، تراجعاً بنحو 5 بالمائة خلال التداولات، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 3,2 بالمائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بأكثر من ألف نقطة، وفق بيانات الأسواق الأمريكية.
شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائروتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قائمة الخاسرين، حيث هوت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 15,76 بالمائة، و«مايكرون تكنولوجي» بنسبة 15,21 بالمائة، فيما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 8,24 بالمائة.
كما سجلت أسهم «برودكوم» و«إيه إس إم إل» انخفاضاً تجاوز 8,7 بالمائة لكل منهما.
وامتدت موجة التراجع إلى كبرى شركات التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم «ميتا» بنسبة 5,38 بالمائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 3,32 بالمائة، و«ألفابت» بنسبة 2,58 بالمائة، في حين كانت أسهم «أبل» الأقل تضرراً، بتراجع محدود بلغ 0,42 بالمائة.
وفي قطاع البرمجيات والأمن السيبراني، تراجعت أسهم «بالانتير» بنسبة 9,18 بالمائة، و«كراود سترايك» بنسبة 10,66 بالمائة، و«بالو ألتو نتوركس» بنسبة 8,22 بالمائة.
وفي مقابل هذا الاتجاه، سجلت أسهم شركة «تي موبايل» ارتفاعاً بنسبة 2,17 بالمائة، لتكون الاستثناء الأبرز بين الأسهم المذكورة، بينما تراجعت أسهم «سبيس إكس» بنسبة 9,51 بالمائة.
الخسائر تمتد إلى العملات المشفرةولم تقتصر موجة البيع على الأسهم، بل امتدت إلى سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت عملة «بيتكوين» بنسبة 4,80 بالمائة، و«إيثيريوم» بنسبة 6,28 بالمائة، كما انخفضت «سولانا» بنسبة 5,77 بالمائة، و«إكس آر بي» بنسبة 4,20 بالمائة، و«بينانس كوين» بنسبة 3,20 بالمائة.
وتأتي هذه الخسائر عقب موجة صعود قوية شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل ما قد تفرزه نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية من تغييرات في السياسات التنظيمية المتعلقة بمراكز البيانات.
كما أثارت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على مواصلة التوسع بالوتيرة الحالية، ومدى إمكانية تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي.
ويترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ونتائج الشركات خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة لتطورات التداولات وما قد تحمله من مؤشرات بشأن اتجاه الأسواق.
وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي يضم نسبة كبيرة من شركات التكنولوجيا، تراجعاً بنحو 5 بالمائة خلال التداولات، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 3,2 بالمائة، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بأكثر من ألف نقطة، وفق بيانات الأسواق الأمريكية.
شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائروتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية قائمة الخاسرين، حيث هوت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 15,76 بالمائة، و«مايكرون تكنولوجي» بنسبة 15,21 بالمائة، فيما تراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 8,24 بالمائة.
كما سجلت أسهم «برودكوم» و«إيه إس إم إل» انخفاضاً تجاوز 8,7 بالمائة لكل منهما.
وامتدت موجة التراجع إلى كبرى شركات التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم «ميتا» بنسبة 5,38 بالمائة، و«مايكروسوفت» بنسبة 3,32 بالمائة، و«ألفابت» بنسبة 2,58 بالمائة، في حين كانت أسهم «أبل» الأقل تضرراً، بتراجع محدود بلغ 0,42 بالمائة.
وفي قطاع البرمجيات والأمن السيبراني، تراجعت أسهم «بالانتير» بنسبة 9,18 بالمائة، و«كراود سترايك» بنسبة 10,66 بالمائة، و«بالو ألتو نتوركس» بنسبة 8,22 بالمائة.
وفي مقابل هذا الاتجاه، سجلت أسهم شركة «تي موبايل» ارتفاعاً بنسبة 2,17 بالمائة، لتكون الاستثناء الأبرز بين الأسهم المذكورة، بينما تراجعت أسهم «سبيس إكس» بنسبة 9,51 بالمائة.
الخسائر تمتد إلى العملات المشفرةولم تقتصر موجة البيع على الأسهم، بل امتدت إلى سوق العملات المشفرة، حيث تراجعت عملة «بيتكوين» بنسبة 4,80 بالمائة، و«إيثيريوم» بنسبة 6,28 بالمائة، كما انخفضت «سولانا» بنسبة 5,77 بالمائة، و«إكس آر بي» بنسبة 4,20 بالمائة، و«بينانس كوين» بنسبة 3,20 بالمائة.
وتأتي هذه الخسائر عقب موجة صعود قوية شهدتها الأسواق في الجلسة السابقة، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بقطاع التكنولوجيا، خاصة في ظل ما قد تفرزه نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية من تغييرات في السياسات التنظيمية المتعلقة بمراكز البيانات.
كما أثارت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض والطاقة تساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على مواصلة التوسع بالوتيرة الحالية، ومدى إمكانية تحقيق عوائد مالية تتناسب مع حجم الاستثمارات الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي.
ويترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية ونتائج الشركات خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة لتطورات التداولات وما قد تحمله من مؤشرات بشأن اتجاه الأسواق.
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