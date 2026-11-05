القطب القضائي المالي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق " بارون الخمور" بسيدي بوزيد من أجل غسيل الأموال

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق " امبراطور الخمور" بسيدي بوزيد فوزي القمودي من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال،وتجدر الاشارة الى أن اعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تمكنوا خلال شهر ماي من سنة 2023 تمكنوا من القاء القبض على " بارون الخمور" بولاية سيدي بوزيد فوزي القمودي، لتشمل التحقيقات لاحقا موظفين عموميين بولاية سيدي بوزيد وامنيين واعوان ديوانة وموظفين بوزارة المالية.وبالتوازي مع ايداع القمودي على ذمة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيق قضائي ضده من أجل جرائم تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.وباحالة القمودي على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تولى استنطاقه قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه...