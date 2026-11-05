ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% وبرنت يقترب من 99 دولارا للبرميل

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بنحو 4%، خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتجدد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، على خلفية تقارير عن استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز.وبحلول الساعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبةلتبلغ نحو، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبةإلى حواليوجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ انخفض سعر خام برنت بنحوإلى 94.62 دولارا للبرميل، وسط توقعات بأن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد تدفع واشنطن نحو تسوية دبلوماسية تنهي الصراع وتحد من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق الطاقة.غير أن تعافي الأسعار خلال تعاملات اليوم يعكس استمرار حذر المستثمرين إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا مع ورود تقارير عن هجمات جديدة استهدفت ناقلات نفط، في وقت يظل فيه مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط من دول الخليج، عرضة لاضطرابات قد تؤثر في الإمدادات العالمية.وفي هذا السياق، أشار محلل السلع في بنك «يو بي إس»، جيوفاني ستاونوفو، إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير محسوم، معتبرا أن ذلك يفسر جانبا من تعافي الأسعار، في ظل حساسية السوق لأي تطورات قد تمس تدفقات النفط من المنطقة.وتشهد أسواق النفط تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، إذ تحركت أسعار خام برنت بين مستويات قريبة من 94 و100 دولار للبرميل، وسط ترقب المستثمرين لتطورات الصراع وآفاق المفاوضات الدبلوماسية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالمعروض العالمي.