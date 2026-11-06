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وزير تكنولوجيات الإتصال: إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإدارية الرقمية قبل موفى سنة 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 12:01 قراءة: 1 د, 22 ث
      
أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، اليوم الجمعة، أنه من المنتظر قبل موفى سنة 2026، إطلاق عدد من الخدمات الإدارية عن بعد، تشمل استخراج شهادة الإقامة وتجديد رخصة السياقة وطلب استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، إلى جانب خلاص الأداءات البلدية عن بعد بعدد من البلديات والتصريح بالأداءات عن بعد بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.


وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 أمام جلسة مشتركة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالبرلمان، أن هذه الخدمات تندرج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتطوير الإدارة الإلكترونية.


وأضاف أن تطبيق الهاتف الجوال "الخدمات" تم إطلاقه رسميا في موفى أوت 2026، ليوفر النفاذ الآمن والموحد إلى أكثر من 40 خدمة إدارية بالاعتماد على الهوية الرقمية، على أن يتم إطلاق إصدار جديد منه مع بداية سنة 2027 يتضمن حزمة إضافية من الخدمات الأكثر طلبا من المواطنين.


وأفاد الهميسي، أن شهر أفريل 2026 شهد إدراج القسط الأول من الخدمات على الخط ووضعها حيز الاستغلال، إلى جانب انطلاق استغلال القسط الأول من المنظومة المعلوماتية المدرسية التي تستهدف أكثر من مليوني تلميذ.

وفي ما يتعلق بالخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج، تم خلال شهر جوان 2026،إطلاق خدمة تقديم مطالب تجديد جواز السفر عن بعد، بالتوازي مع إطلاق المرحلة الأولى من رقمنة إجراءات التصريح بالاستثمار.

كما تم خلال شهر جويلية 2026 استكمال رقمنة معاملات السجل الوطني للمؤسسات وإلغاء إلزامية الملفات الورقية، فيما شهد شهر أوت إطلاق خدمة التصريح بالوجود عن بعد وخدمة "Patente en ligne"، بهدف تبسيط إجراءات إحداث المؤسسات وتيسير بعث المشاريع.

وتندرج هذه المشاريع، وفق الوزير، ضمن جهود الوزارة لتوسيع رقمنة الخدمات الإدارية والمالية، وتقليص التنقلات والإجراءات الورقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
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