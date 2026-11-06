ملف «التسفير إلى الصومال»: حجز القضية للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد للمحاكمة

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حجز قضية «التسفير إلى الصومال» للمفاوضة والتصريح بالقرار بشأن مطالب الإفراج المقدمة لفائدة عدد من المتهمين، مع الإذن بتحديد موعد لاحق لانطلاق جلسات المحاكمة الأصلية.ويشمل الملف أكثر من، من بينهم عناصر وصفت بالرئيسية وأشخاص يشتبه في تورطهم في شبكات تهريب.وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين بشبهات تهريب شبان تونسيين عبر الحدود التونسية الجزائرية، بهدف تسهيل التحاقهم بتنظيمات إرهابية ومتشددة في الصومال.ويُذكر أن عددا من المتهمين موقوفون على ذمة القضية منذ نحو سنتين، وقد تقدم محامو بعضهم بمطالب للإفراج عنهم.