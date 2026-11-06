الأسهم الآسيوية تتراجع بعد موجة بيع واسعة في وول ستريت بسبب مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم، متأثرة بموجة بيع واسعة شهدتها بورصة وول ستريت، طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما هبط مؤشر «نيكاي 225» الياباني إلى ما دون مستوى 60 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ستة أشهر.وانخفض مؤشر «نيكاي 225» بنسبةإلى 57332.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إس أند بي/أيه إس أكس 200» الأسترالي بنسبةإلى 9020.80 نقطة.وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر «كوسبي» بنسبةإلى 5042.65 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هينيكس». كما انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبةإلى 24567.97 نقطة، وتراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبةإلى 3648.94 نقطة.وشملت الخسائر أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، وفي مقدمتها «سوفت بنك غروب»، كما تراجعت أسهم شركة «تويوتا موتور» بشكل ملحوظ، رغم إعلانها عن أرباح قوية في اليوم السابق.وتأتي هذه التطورات في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الأسهم العالمية، نتيجة تواصل تراجع أسهم الشركات المستفيدة من الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات الشركات وآفاق القطاع.وكان مؤشر «داو جونز» الصناعي قد خسر، أي ما يعادل، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبةخلال تعاملات اليوم.كما انخفض مؤشر «ناسداك»، الذي يضم عددا كبيرا من أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنسبةمقارنة بأعلى مستوى قياسي سجله الشهر الماضي، ليدخل بذلك نطاق التصحيح، الذي يُعرّف عادة بتراجع المؤشر بنسبة 10% أو أكثر عن قمته الأخيرة.