القبض على لصة" الأسواق العربي"

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمنارات، أمس، من إلقاء القبض على فتاة يُشتبه في تورطها في قضايا سرقة استهدفت عددا من الباعة ب"الأسواق العربي".وجاءت العملية إثر تلقي الوحدات الأمنية بلاغا من أحد الباعة يفيد بتعرضه للسرقة، لتباشر إثر ذلك التحريات الميدانية والأعمال الاستعلاماتية، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيها وتعقبها قبل إلقاء القبض عليها في وقت وجيز.وكشفت الأبحاث الأولية عن الاشتباه في تورطها في استهداف عدد من الباعة بالأسواق العربية.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها على ذمة الأبحاث المتواصلة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها على أنظار القضاء.