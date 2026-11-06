بين قرطاج والمروج 2: "دونة" في قبضة الامن

في عملية أمنية دقيقة تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بقرطاج، صبيحة يوم أمس الخميس 5 نوفمبر، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "بالخطير جداً" والمُكَنّى بـ"دونة".وجاءت هذه العملية إثر متابعة دقيقة لتحركات المظنون فيه، الذي كان محل عدة برقيات تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاعتداء بالعنف الشديد.وعقب التنسيق مع النيابة العمومية واستيفاء الإذون القضائية اللازمة، تمت مداهمة مكان اختباء المعني بجهة المروج 2 في ساعة مبكرة من الصباحوقد أسفرت المداهمة عن السيطرة على المتهم وإيقافه في زمن قياسي، فضلاً عن حجز كميات هامّة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيه و إحالته على أنظار القضاء .