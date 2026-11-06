Babnet   Latest update 12:01 Tunis

السفارة الجزائرية بتونس تحتفل بالذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية بحضور شخصيات رسمية وسياسية بارزة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeda451bbb656.13995078_kgjefimlohpqn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 10:55 قراءة: 2 د, 3 ث
      
أقامت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، مساء الثلاثاء، حفلا بمناسبة إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية في غرة نوفمبر 1954، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية التونسية والجزائرية، في أجواء ودية عكست عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.


وكان في مقدمة الحاضرين رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ووزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ومفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود.


كما حضر الحفل مستشارو رئيس الجمهورية عبد الرؤوف عطاء الله ووليد الحجام، والمدير العام عبد الكريم الهرمي، ومدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، ورئيس الهيئة العليا للرقابة عماد الحزقي، ورئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة التونسية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وشخصيات سياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية بارزة.


وفي كلمة بالمناسبة، رحّب سفير الجزائر بتونس، عزوز باعلال، بالحضور، معربا عن تقديره لمشاركتهم الشعب الجزائري إحياء هذه الذكرى التاريخية، التي وصفها بالمحطة المفصلية في مسيرة استعادة السيادة والاستقلال، مستحضرا التضحيات الجسيمة التي قدمها الشهداء والمجاهدون خلال الثورة التحريرية.

وأكد السفير أن الجزائر تواصل، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مسيرة البناء والتشييد، بهدف إقامة اقتصاد قوي ومجتمع متماسك يقوم على العدالة والتضامن، مع التمسك بالأصالة والانفتاح على الشراكات البناءة والاعتماد على الذات.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، شدد باعلال على تمسك الجزائر بمبادئها وقيمها، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد النزاعات والاعتداءات واختلال التوازنات الدولية، مؤكدا اعتماد بلاده نهجا سياديا يراعي مصالحها وأولوياتها، ويتمسك بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وتوقف السفير عند الدعم الذي قدمته تونس للثورة الجزائرية، بمختلف أشكاله، معتبرا أنه يجسد عمق التلاحم والتضامن بين الشعبين، وأن هذا الدعم سيظل راسخا في الذاكرة الجماعية للبلدين، مشيدا بالتونسيين الذين ساندوا الثورة التحريرية، وبأبناء وعائلات من قدموا ذلك الدعم.

كما أكد أن الجزائر وتونس تواصلان اليوم العمل على تطوير علاقاتهما وتعزيز التعاون بينهما، في ظل قيادة الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد، وعلى أساس حسن الجوار واحترام سيادة كل بلد ومراعاة مصالح الطرفين، مع اعتبار التضامن ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أهمية الحوار والتنسيق في الارتقاء بالتعاون المشترك، لافتا إلى التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، التي انعقدت قبل نحو سنة، ومؤكدا أن تطور العلاقات بين البلدين ينعكس إيجابا على مصالح الشعبين والمنطقة بأكملها.

واختتم السفير كلمته بتجديد الشكر للحاضرين على مشاركتهم في إحياء هذه المناسبة، مؤكدا متانة روابط الأخوة الجزائرية التونسية، ومرددا: «تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا تونس، تحيا الأخوة الجزائرية التونسية».
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339156

babnet

كل الأخبار...

12:01 - وزير تكنولوجيات الإتصال: إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإدارية الرقمية قبل موفى سنة 2026
11:41 - المنتدى الوطني حول التنمّر في الفضاء الرقميّ يوصي بتطوير آلية وطنية موحدة لرصد التنمر الإلكتروني ضد الأطفال
11:38 - الأسهم الآسيوية تتراجع بعد موجة بيع واسعة في وول ستريت بسبب مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
11:31 - سفيان الهميسي: ميزانية 2027 تتجه نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع توظيف الذكاء الاصطناعي
11:26 - عبد الرحمن السيد يرد على الهجمات المعادية للإسلام: اسمي وديني ليسا سبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية
10:55 - السفارة الجزائرية بتونس تحتفل بالذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية بحضور شخصيات رسمية وسياسية بارزة
10:49 - الزارعي: دعوتي لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية لا تقتصر على مسألة تعدد الزوجات
10:43 - السجل الوطني للمؤسسات يطلق خدمتين رقميتين جديدتين لتبسيط الإجراءات القانونية
10:39 - الحماية المدنية : 522 تدخلا خلال 24 ساعة الماضية
10:31 - القبض على شخص قام بسرقة معدات من معهد ثانوي بالعاصمة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 نوفمبر 2026 | 26 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:19
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet23°
22° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
23°-13
23°-14
25°-15
27°-16
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab