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اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء بيع حصة في بطولاته

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 14:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
​رحب الاتحاد الأوروبي لكرة ‌القدم (اليويفا) ‌اليوم ‌السبت بقرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالتخلي ⁠عن خططه لبيع حصة في ​كأس العالم، وقال إنه سيعمل ⁠مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان ⁠عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.
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وقال الاتحاد في ​بيان "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار ‌الفيفا بسحب خطته لبيع حصة ⁠في بطولاته– ‌بما في ذلك كأس العالم– إلى جهات خاصة".

وتابع "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء ‌التابعة له ⁠وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية ‌الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة ‌لضمان ⁠عدم تكراره".
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