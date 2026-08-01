اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء بيع حصة في بطولاته
رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم السبت بقرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالتخلي عن خططه لبيع حصة في كأس العالم، وقال إنه سيعمل مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.
وقال الاتحاد في بيان "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار الفيفا بسحب خطته لبيع حصة في بطولاته– بما في ذلك كأس العالم– إلى جهات خاصة".
وتابع "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".
وقال الاتحاد في بيان "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار الفيفا بسحب خطته لبيع حصة في بطولاته– بما في ذلك كأس العالم– إلى جهات خاصة".
وتابع "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء التابعة له وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة لضمان عدم تكراره".
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