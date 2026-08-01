اليويفا يرحب بقرار الفيفا بإلغاء بيع حصة في بطولاته

​رحب الاتحاد الأوروبي لكرة ‌القدم (اليويفا) ‌اليوم ‌السبت بقرار الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالتخلي ⁠عن خططه لبيع حصة في ​كأس العالم، وقال إنه سيعمل ⁠مع الشركاء والأطراف المعنية لضمان ⁠عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه الخطوات دون تشاور في المستقبل.وقال الاتحاد في ​بيان "يرحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار ‌الفيفا بسحب خطته لبيع حصة ⁠في بطولاته– ‌بما في ذلك كأس العالم– إلى جهات خاصة".وتابع "في الأيام والأسابيع المقبلة، سيعمل اليويفا مع الاتحادات الأعضاء ‌التابعة له ⁠وبتعاون وثيق مع الاتحادات القارية ‌الأخرى للتفكير في كيفية حدوث ذلك ووضع خطة ‌لضمان ⁠عدم تكراره".