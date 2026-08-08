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حادثة السطو على مكتب صرف العملة بالحمامات: ايقاف عنصر رابع وهو طالب بجامعة خاصة

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Bookmark article    Publié le Lundi 10 Août 2026 - 14:36 قراءة: 0 د, 54 ث
      
متابعة - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بطالب باحدى الجامعات الخاصة على ذمة الأبحاث المتعلقة بتعرض مكتب لصرف العملة وسط مدينة الحمامات الى عملية سطو مسلح الأسبوع الماضي ليرتفع عدد الموقوفين إلى أربعة مشتبه بهم.
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وتجدر الاشارة الى أن مدينة الحمامات شهدت أواسط الأسبوع الماضي تعرض مكتب لصرف العملة الى عملية سطو مسلح ، والاستيلاء من داخله على مبلغ مالي هام من العملة الصعبة والمحلية، وذلك بالاستعانة بسيارة أجرة تم افتكاكها من صاحبها وتعنيفه ووضعه بالصندوق الخلفي بعد تقييده.

وبانطلاق الأبحاث التي باشرها أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس أمكن لهم في مرحلة أولى ايقاف ثلاثة مشتبه بهم وهم عون تجاري بشركة ومسؤول تجاري بشركة ومحاسب والاحتفاظ بهم على ذمة البحث،
وبتواصل التحقيقات امكن امس الأحد ايقاف مشتبه به رابع وهو طالب بجامعة خاصة والذي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية بالاحتفاظ به بدوره على ذمة البحث.
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