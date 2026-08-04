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رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظم صواريخه بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران

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USS Donald Cook (DDG 75) and MH-60S Sea Hawk (centcom)
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 13:05 قراءة: 1 د, 27 ث
      
كشفت وكالة "رويترز" أن الجيش الأمريكي استنفد الجزء الأكبر من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر مع إيران، في مؤشر على حجم الاستهلاك غير المسبوق للذخائر في العمليات العسكرية.

وبحسب الوكالة، فإن الاستنزاف شمل بشكل أساسي أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS)، إلى جانب صواريخ الضربة الدقيقة (PrSM) الأحدث، حيث أكد مصدران أن الولايات المتحدة استخدمت "عمليا كل" هذه الأسلحة، في سابقة لم يسبق الكشف عن حجمها.


إعادة تزويد من مخزونات مناطق أخرى

وأوضح مصدر آخر أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، استهلكت تقريبا جميع الصواريخ البرية التي كانت بحوزتها قبل اندلاع الحرب، لكنها تمكنت من تعويض جزء من النقص عبر نقل ذخائر من مخزونات أمريكية موجودة في مناطق أخرى من العالم.


ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة سلاسل الإمداد على مواكبة وتيرة الاستهلاك المرتفعة في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول.

ترامب: لدينا ذخائر أكثر من أي دولة

وردا على ما أوردته رويترز، نقلت الرئاسة الأمريكية بيانا منسوبا إلى الرئيس دونالد ترامب، أكد فيه أن الولايات المتحدة تمتلك "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه".

وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تنتج حاليا الذخائر بمعدلات قياسية، مع توسيع المصانع وخطوط الإنتاج، بهدف تعزيز القدرات العسكرية وضمان استمرار الإمدادات.

تحذيرات من استمرار الاستنزاف

في المقابل، حذر محللون من أن معدلات الإنتاج الحالية، رغم ارتفاعها، قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات حرب طويلة الأمد، في ظل تعقيدات سلاسل التوريد والطلب المتزايد على مختلف أنواع الذخائر.

من جهته، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الجيش الأمريكي يظل الأقوى في العالم، وأنه يمتلك كل الإمكانات اللازمة لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس، مشددا على أن القوات الأمريكية تحتفظ بترسانة كافية لحماية المصالح الأمريكية واستمرار العمليات العسكرية.

المصدر: رويترز
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