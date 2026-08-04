رويترز: الجيش الأمريكي استنفد معظم صواريخه بعيدة المدى خلال الحرب مع إيران

إعادة تزويد من مخزونات مناطق أخرى



ترامب: لدينا ذخائر أكثر من أي دولة



تحذيرات من استمرار الاستنزاف



كشفت وكالةأناستنفد الجزء الأكبر من مخزونه منخلال الحرب المستمرة منذمع، في مؤشر على حجم الاستهلاك غير المسبوق للذخائر في العمليات العسكرية.وبحسب الوكالة، فإن الاستنزاف شمل بشكل أساسي، إلى جانبالأحدث، حيث أكد مصدران أن الولايات المتحدة استخدمتهذه الأسلحة، في سابقة لم يسبق الكشف عن حجمها.وأوضح مصدر آخر أن، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، استهلكت تقريبا جميع الصواريخ البرية التي كانت بحوزتها قبل اندلاع الحرب، لكنها تمكنت منعبر نقل ذخائر من مخزونات أمريكية موجودة في مناطق أخرى من العالم.ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأنعلى مواكبة وتيرة الاستهلاك المرتفعة في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة أطول.وردا على ما أوردته، نقلت الرئاسة الأمريكية بيانا منسوبا إلى، أكد فيه أن الولايات المتحدة تمتلكوأضاف أنتنتج حاليا الذخائر بمعدلات قياسية، مع توسيع المصانع وخطوط الإنتاج، بهدف تعزيز القدرات العسكرية وضمان استمرار الإمدادات.في المقابل، حذر محللون من أن، رغم ارتفاعها، قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات، في ظل تعقيدات سلاسل التوريد والطلب المتزايد على مختلف أنواع الذخائر.من جهته، أكدأن الجيش الأمريكي يظل، وأنه يمتلك كل الإمكانات اللازمة لتنفيذ أي مهمة يقررها الرئيس، مشددا على أن القوات الأمريكية تحتفظواستمرار العمليات العسكرية.