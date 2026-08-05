بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في الألعاب المتوسطية رغم تقلص خياراتنا بسبب روزنامة "فيفا"

غياب الدورة عن روزنامة "فيفا" أثر على الاختيارات



غيابات مؤثرة في خط الهجوم



برنامج التحضيرات



علالة: هدفنا تكرار إنجاز جيل 2001



قائمة المنتخب



أكد، أن المنتخب سيدخل منافساتبمدينةبطموح، رغم الصعوبات التي واجهها الإطار الفني في إعداد القائمة.وأوضح بوجلبان، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بمقر، أن المشاركة تأتي مباشرة بعد، وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين من أجلوأشار بوجلبان إلى أنقلص من هامش الخيارات الفنية، بعد رفض عدد من الأندية تسريح لاعبيها، وخاصة المحترفين بالخارج، ومن بينهموأضاف أن الإطار الفني، رغم هذه الغيابات، يسعى إلى ترسيخلدى اللاعبين، مستندا إلى النتائج الإيجابية المحققة في، التي بلغ خلالها المنتخبوأحرزكما نوه بالنجاحات الفردية التي حققها اللاعبون، بعد تتويجبجائزة، وبجائزةفي البطولة.وكشف بوجلبان أن المنتخب سيفتقد خدمات عدد من المهاجمين، من بينهم:(أليانا سبور التركي).(فانكوفر الكندي).(مونتيري باي الأمريكي).(موغلاسبور التركي).وأوضح أن هذه الغيابات دفعت الإطار الفني إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين الشبان من مواليد، ومن أبرزهمكما أعرب عن ثقته في هذا الجيل، معتبرا أن عددا من عناصره قادرون مستقبلا على تعزيزإذا واصلوا العمل بروح احترافية.أعلن بوجلبان أن المنتخب سيختتم تربصه الحالي يوم، قبل الدخول في تربص ثان من، على أن يتحول إلىيوموسيخوض المنتخب أربع مباريات ودية أمام:وأضاف أن الإطار الفني لا يمتلك معطيات دقيقة حول المنتخبات المنافسة في الدور الأول، وهي، ولا حول تركيبة القوائم التي ستشارك بها.من جانبه، أكدأن اللاعبين عازمون على البناء على نتائج، مع العمل على تدارك الأخطاء التي ظهرت خلال تلك المشاركة.وأضاف أن المجموعة تطمح إلى، الذي أهدى تونسفي تاريخ مشاركاتها بمسابقة كرة القدم فيكشف بوجلبان عن قائمة تضمللمشاركة في الدورة، وهم:معتز الحنزولي، ريان بسباس.محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي.حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، ريان الجبالي، إلياس الضاوي.أمان الله الحميضي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، زين الدين كادة.وسيخوض المنتخب التونسي منافساتإلى جانب، فيما تضممنتخبات(البلد المنظم)،