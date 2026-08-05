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بوجلبان: نستهدف الذهاب بعيدا في الألعاب المتوسطية رغم تقلص خياراتنا بسبب روزنامة "فيفا"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 18:12 قراءة: 2 د, 27 ث
      
أكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 سنة، أنيس بوجلبان، أن المنتخب سيدخل منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية بطموح الذهاب بعيدا في المسابقة، رغم الصعوبات التي واجهها الإطار الفني في إعداد القائمة.

وأوضح بوجلبان، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، أن المشاركة تأتي مباشرة بعد المشاركة المخيبة لمنتخب الأكابر في كأس العالم 2026، وهو ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبين من أجل استعادة ثقة الجماهير ورد الاعتبار لكرة القدم التونسية.


غياب الدورة عن روزنامة "فيفا" أثر على الاختيارات

وأشار بوجلبان إلى أن عدم إدراج الألعاب المتوسطية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قلص من هامش الخيارات الفنية، بعد رفض عدد من الأندية تسريح لاعبيها، وخاصة المحترفين بالخارج، ومن بينهم أمين المحرزي ولؤي الترايعي وأنس الخرداني.


وأضاف أن الإطار الفني، رغم هذه الغيابات، يسعى إلى ترسيخ العقلية الانتصارية لدى اللاعبين، مستندا إلى النتائج الإيجابية المحققة في دورة تولون الدولية، التي بلغ خلالها المنتخب الدور النهائي وأحرز المركز الثاني.

كما نوه بالنجاحات الفردية التي حققها اللاعبون، بعد تتويج أنس الخرداني بجائزة أفضل حارس، ومحمد أمين علالة بجائزة ثالث أفضل لاعب في البطولة.

غيابات مؤثرة في خط الهجوم

وكشف بوجلبان أن المنتخب سيفتقد خدمات عدد من المهاجمين، من بينهم:

* محمد بن علي (أليانا سبور التركي).
* ريان اللومي (فانكوفر الكندي).
* أنيس السعيدي (مونتيري باي الأمريكي).
* سالم بوعجيلة (موغلاسبور التركي).

وأوضح أن هذه الغيابات دفعت الإطار الفني إلى الاستعانة بعدد من اللاعبين الشبان من مواليد 2006 و2007، ومن أبرزهم زين الدين كادة.

كما أعرب عن ثقته في هذا الجيل، معتبرا أن عددا من عناصره قادرون مستقبلا على تعزيز المنتخب الأول إذا واصلوا العمل بروح احترافية.

برنامج التحضيرات

أعلن بوجلبان أن المنتخب سيختتم تربصه الحالي يوم 9 أوت، قبل الدخول في تربص ثان من 12 إلى 15 أوت، على أن يتحول إلى تارانتو يوم 19 أوت.

وسيخوض المنتخب أربع مباريات ودية أمام:

* مستقبل المرسى.
* شبيبة العمران.
* تقدم ساقية الداير.
* الاتحاد المنستيري.

وأضاف أن الإطار الفني لا يمتلك معطيات دقيقة حول المنتخبات المنافسة في الدور الأول، وهي المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية، ولا حول تركيبة القوائم التي ستشارك بها.

علالة: هدفنا تكرار إنجاز جيل 2001

من جانبه، أكد قائد المنتخب محمد أمين علالة أن اللاعبين عازمون على البناء على نتائج دورة تولون، مع العمل على تدارك الأخطاء التي ظهرت خلال تلك المشاركة.

وأضاف أن المجموعة تطمح إلى تكرار إنجاز جيل 2001، الذي أهدى تونس الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ مشاركاتها بمسابقة كرة القدم في الألعاب المتوسطية.

قائمة المنتخب

كشف بوجلبان عن قائمة تضم 18 لاعبا للمشاركة في الدورة، وهم:

حراسة المرمى: معتز الحنزولي، ريان بسباس.

الدفاع: محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي.

وسط الميدان: حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، ريان الجبالي، إلياس الضاوي.

الهجوم: أمان الله الحميضي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، زين الدين كادة.

وسيخوض المنتخب التونسي منافسات المجموعة الأولى إلى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا (البلد المنظم)، الجزائر، كوسوفو وألبانيا.
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