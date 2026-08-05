إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الاصطناعي قد يكون أخطر من القنبلة النووية

As I was saying … https://t.co/dcgeIpQVO0 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2026

"أزمة وجودية للحضارة"



دعوة إلى رقابة حكومية



انتقادات لتحذيرات ماسك



جدد الملياردير الأمريكي، الرئيس التنفيذي لشركتي، تحذيراته من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، معيدا نشر تصريح أدلى به عاماعتبر فيه أنوجاءت تصريحات ماسك بعد أيام من إعلان شركتينجاح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، خلال اختبارات داخلية، فيتابعة لعدد من المؤسسات، وهو ما اعتبره دليلا عمليا يعزز المخاوف التي كان قد طرحها منذ أكثر من عقد.وكان ماسك قد أطلق تحذيراته الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي قبل نحو، متسائلا آنذاك عما إذا كانتوخلال مشاركته في مؤتمربولاية، وصف التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بأنه، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب أحدث التطورات في هذا المجال، وهو ما يزيد، بحسب تعبيره، من مخاوفه.ورغم مواقفه الداعية إلى الحد من تدخل الحكومات في الأسواق، دعا ماسك إلىعلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الأمر لا يختلف عن الرقابة المفروضة على الأسلحة النووية.وقال في هذا السياق:، في إشارة إلى ضرورة وجود جهة رقابية تتأكد من احترام معايير السلامة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.وعلى امتداد السنوات الماضية، أثارت مواقف ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا، إذ وصفها الرئيس التنفيذي لشركة، بأنها، فيما اعتبر الأكاديميأنها