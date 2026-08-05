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إيلون ماسك يجدد تحذيره: الذكاء الاصطناعي قد يكون أخطر من القنبلة النووية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 08:20 قراءة: 1 د, 32 ث
      
جدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، تحذيراته من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، معيدا نشر تصريح أدلى به عام 2014 اعتبر فيه أن الذكاء الاصطناعي غير المنضبط قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية.
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وجاءت تصريحات ماسك بعد أيام من إعلان شركتي أوبن إيه آي وأنثروبيك نجاح نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، خلال اختبارات داخلية، في اختراق أنظمة حاسوبية تابعة لعدد من المؤسسات، وهو ما اعتبره دليلا عمليا يعزز المخاوف التي كان قد طرحها منذ أكثر من عقد.


"أزمة وجودية للحضارة"

وكان ماسك قد أطلق تحذيراته الأولى بشأن الذكاء الاصطناعي قبل نحو 12 عاما، متسائلا آنذاك عما إذا كانت العقول البشرية ستتحول إلى مجرد "برنامج إقلاع" لذكاء رقمي خارق.


وخلال مشاركته في مؤتمر SXSW بولاية تكساس، وصف التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بأنه "أزمة وجودية للحضارة"، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب أحدث التطورات في هذا المجال، وهو ما يزيد، بحسب تعبيره، من مخاوفه.

دعوة إلى رقابة حكومية

ورغم مواقفه الداعية إلى الحد من تدخل الحكومات في الأسواق، دعا ماسك إلى فرض رقابة صارمة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الأمر لا يختلف عن الرقابة المفروضة على الأسلحة النووية.

وقال في هذا السياق: "لا يمكننا السماح لأي كان ببناء رؤوس نووية متى شاء"، في إشارة إلى ضرورة وجود جهة رقابية تتأكد من احترام معايير السلامة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

انتقادات لتحذيرات ماسك

وعلى امتداد السنوات الماضية، أثارت مواقف ماسك بشأن الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا، إذ وصفها الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، بأنها "غير مسؤولة"، فيما اعتبر الأكاديمي ستيفن بينكر أنها مبالغ فيها.
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