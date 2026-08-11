فيديو: جيران الأب الذي ألقى بطفلتيه من الطابق الثالث يروون تفاصيل الواقعة

رصدت الثلاثاء 11 أوت، اذاعة الديوان شهادات عدد من جيران الأب الذي ألقى بطفلتيه من الطابق الثالث باحدى العمارات بمنطقة المروج، بخصوص الحادثة وسيرة الاب.وأكد الجيران أن الأب شخص عادي وليس لديه مشاكل مع اي شخص وسيرته طيبة في المنطقة وأفاد احدهم انه وبعد ان قام بالقاء طفلتين نزل من الشقة وتوجه الي مركز الامن لتسليم نفسه.يذكر ان منطقة المروج الاول شهدت الاثنين حادثة فظيعة حيث أقدم الاب على القاء طفلتيه من شرفة الشقة والواقعة بالطابق الثالث في احدى العمارات ما أسفر عن وفاة رضيعة تبلغ من العمر 6 أشهر فيما يتواصل ايواء الطفلة الثانية بقسم الانعاش في المستشفى.