كيف تموّل الشركة التونسية للكهرباء والغاز أرباح الصناعيين بينما تقود نفسها إلى الإفلاس؟

الأرقام تكشف حجم المفارقة.



لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النموذج.



ستبقىمحطة فارقة في علاقة التونسيين بالكهرباء. لسنوات طويلة، كان الضغط على مفتاح الإنارة كافيًا لتضيء المصابيح. أما اليوم، فقد أصبحتأقرب إلى شركة، لا لأنها تتوقع نتائج المباريات، بل لأنها تنشر يوميًا قائمة المناطق التي سيشملها انقطاع التيار الكهربائي.أجمع أغلب الملاحظين على أن السبب المباشر لهذه الأزمة هو. لكن قليلين طرحوا السؤال الحقيقي:للإجابة عن هذا السؤال، اعتمدت على، وعلى، إضافة إلىلتحليل الكلفة الحقيقية لبيع الكهرباء والغاز حسب أصناف الحرفاء.فمنذ سنة، تبيع الشركة الكهرباء والغاز. أي أنهالا توجد شركة خاصة تستطيع الاستمرار بهذا النموذج. ومع ذلك، أصبح هذا الخياروتزداد المفارقة حدة عندما نعلم أن. ففي بلد يعاني، كان من المفترض أن. لكن الذي حدث هو العكس تمامًا.فمنذ سنة، تحملت الشركة ما يقاربلدعم أسعار الكهرباء والغاز. ومن الطبيعي أن تتحمل الدولةباعتباره خيارًا اجتماعيًا مشروعًا. لكن في المقابل، استفادمن حواليبينوهذا الدعم لا يأتي من فراغ،وبعملية حسابية بسيطة، فإنلتمويل جزء من فاتورة الطاقة التي تستهلكها المؤسسات الصناعية.وهنا يطرح السؤال الذي يتجنب الجميع الإجابة عنه:إنيرفع تلقائيًا، ويزيد الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين. وفي المقابل،والأخطر من ذلك أن، في وقت أصبحت فيهثم يأتي الحل المعتاد:فالاستدانة لتمويل البيع بالخسارة. لكن القروض لا تعالج؛ إنها تؤجل الأزمة وتزيد كلفتها.لا خلاف حوله. أما. وإذا أرادت الدولة مساندة قطاع اقتصادي معين، فلتفعل ذلكإن الخطر لم يعد يهددفقط، بل أصبح يهددفـ