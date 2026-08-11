النادي الصفاقسي - المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو يعزز الصفوف

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أمس 23:09 - بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة
أمس 20:40 - نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري
أمس 20:11 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
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