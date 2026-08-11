النادي الصفاقسي - المهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو يعزز الصفوف

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اعلن النادي الصفاقسي اليوم الثلاثاء عن تعزيز صفوفه بالمهاجم الكونغولي جوسنا لوليندو البالغ من العمر 22 سنة بعقد اعارة لمدة موسم واحد من نادي العين الاماراتي.

ويحل نادي عاصمة الجنوب يوم 22 اوت الحالي ضيفا على الملعب التونسي في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.