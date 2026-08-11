معهد الرصد الجوي ينظم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس يوم 12 أوت
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي تنظيم عمليات لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك بمناسبة الظاهرة الفلكية المرتقبة يوم الأربعاء 12 أوت 2026.
وأوضح المعهد، في بلاغ، أن عمليات الرصد ستنتظم وفق البرنامج التالي:
* ولاية الكاف: محطة الرصد الجوي بالكاف.
* ولاية نابل: شاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان، بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.
* ولاية القيروان: محطة الرصد الجوي بالقيروان.
* ولاية توزر: محطة الرصد الجوي بتوزر.
* ولاية مدنين: موقع سيدي جمور بجزيرة جربة.
وأضاف المعهد أن عمليات الرصد ستنطلق بداية من الساعة 18:30 وتتواصل إلى غاية غروب الشمس، داعيا المهتمين إلى متابعة هذه الظاهرة الفلكية من المواقع المخصصة، مع الالتزام بإجراءات السلامة واستعمال وسائل الرصد المناسبة لتفادي النظر المباشر إلى الشمس.
وأوضح المعهد، في بلاغ، أن عمليات الرصد ستنتظم وفق البرنامج التالي:
* ولاية الكاف: محطة الرصد الجوي بالكاف.
* ولاية نابل: شاطئ سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان، بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.
* ولاية القيروان: محطة الرصد الجوي بالقيروان.
* ولاية توزر: محطة الرصد الجوي بتوزر.
* ولاية مدنين: موقع سيدي جمور بجزيرة جربة.
وأضاف المعهد أن عمليات الرصد ستنطلق بداية من الساعة 18:30 وتتواصل إلى غاية غروب الشمس، داعيا المهتمين إلى متابعة هذه الظاهرة الفلكية من المواقع المخصصة، مع الالتزام بإجراءات السلامة واستعمال وسائل الرصد المناسبة لتفادي النظر المباشر إلى الشمس.
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