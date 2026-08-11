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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني يتناول مختلف أوجه التعاون بين البلدين

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 18:31 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء ، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني، "أندريه سيبيها"، تمّ خلاله تناول مختلف أوجه علاقات التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا.
، والتي امتدت على مدى 35 سنة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها.


وأكّد الجانبان، في هذا الإطار، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بينهما ولا سيما في المجالات الزراعية ، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تمّ التطرّق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، ولا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظّم للعلاقات الثنائية، بما من شأنه أن يوفّر إطارًا ملائمًا لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته.


وعلى صعيد آخر، جدّد الوزير التأكيد على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب التي تدور رحاها في المنطقة من خلال تفعيل مبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتماد الحوار السياسي سبيلا للوصول إلى تحقيق هذه المبادئ، وفق نص البلاغ.
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