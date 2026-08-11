وزارة الصحّة تفعّل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لمجابهة موجة الحرّ

تمّ، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة، الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية.وجاء ذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة، بمشاركة الوزارات والهياكل المعنية.كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس.وتشمل الإجراءات، أيضا، تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعم الجاهزية والوقاية من تداعيات موجات الحرارة المرتفعة وتأمين موسم صيفي أكثر أمانا.