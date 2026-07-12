إيقاف المعتدي على امرأة بعد ساعات من انتشار فيديو الاعتداء

في تفاعل سريع مع مقطع فيديو أثار موجة واسعة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت، تحت الإشراف المباشر لرئيس الفرقة، من إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر وهو يعتدي بعنف شديد على امرأة.وكان الفيديو قد أثار ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات واسعة بسرعة التدخل لحماية الضحية وتطبيق القانون على المعتدي.وباشرت الوحدات الأمنية تحرياتها فور رصد الفيديو، حيث كثفت الأبحاث الميدانية والفنية، ما مكنها من تحديد مكان وجود المشتبه به وإيقافه في وقت وجيز، رغم محاولته التواري عن الأنظار.وقد تم التنسيق معلاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.