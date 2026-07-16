استئنافيا: السجن عاما للمحامي عبد الناصر العويني
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، استئنافيا، بإدانة المحامي عبد الناصر العويني والحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها محامية، اتهمت فيها عبد الناصر العويني بالاعتداء اللفظي عليها وارتكاب جريمة القذف العلني، لتنتهي القضية بإقرار الحكم القاضي بسجنه لمدة سنة.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها محامية، اتهمت فيها عبد الناصر العويني بالاعتداء اللفظي عليها وارتكاب جريمة القذف العلني، لتنتهي القضية بإقرار الحكم القاضي بسجنه لمدة سنة.
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