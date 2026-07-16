استئنافيا: السجن عاما للمحامي عبد الناصر العويني

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس،، بإدانة المحاميوالحكم عليه بالسجن لمدةوتعود أطوار القضية إلى شكاية كانت تقدمت بها محامية، اتهمت فيها عبد الناصر العويني بالاعتداء اللفظي عليها وارتكاب جريمة القذف العلني، لتنتهي القضية بإقرار الحكم القاضي بسجنه لمدة سنة.