بكالوريا 2026: ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل وطنيا بـ20,01
توجت التلميذة ياسمين اليعقوبي، المرسمة بالمعهد النموذجي بالكاف في شعبة الرياضيات، بلقب المتفوقة الأولى وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، بعد حصولها على معدل استثنائي بلغ 20,01 من 20، وفق قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية اليوم السبت.
ويؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة المتميزة التي تحتلها المعاهد النموذجية التونسية في تحقيق أفضل النتائج الوطنية، خاصة في الشعب العلمية، وسط منافسة قوية بين آلاف المترشحين بمختلف ولايات الجمهورية.
وفي شعبة العلوم التجريبية، أحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى بمعدل 19,76، فيما تصدر التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة شعبة العلوم التقنية بمعدل 19,72.
أما في شعبة علوم الإعلامية، فقد عاد أفضل معدل إلى التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19,54، في حين تصدر التلميذ آدم الكوكي من المعهد الخاص "Teenager School" شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18,70.
وفي شعبة الرياضة، كانت المرتبة الأولى من نصيب التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19,02، بينما تصدرت التلميذة رغد عشي من معهد خميس الجبري بجندوبة شعبة الآداب بمعدل 17,29.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت مساء السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 35,67 بالمائة، فيما تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح بنسبة 79,41 بالمائة.
ويؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة المتميزة التي تحتلها المعاهد النموذجية التونسية في تحقيق أفضل النتائج الوطنية، خاصة في الشعب العلمية، وسط منافسة قوية بين آلاف المترشحين بمختلف ولايات الجمهورية.
وفي شعبة العلوم التجريبية، أحرزت التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى بمعدل 19,76، فيما تصدر التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة شعبة العلوم التقنية بمعدل 19,72.
أما في شعبة علوم الإعلامية، فقد عاد أفضل معدل إلى التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19,54، في حين تصدر التلميذ آدم الكوكي من المعهد الخاص "Teenager School" شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18,70.
وفي شعبة الرياضة، كانت المرتبة الأولى من نصيب التلميذ أحمد المديوب من معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19,02، بينما تصدرت التلميذة رغد عشي من معهد خميس الجبري بجندوبة شعبة الآداب بمعدل 17,29.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت مساء السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 35,67 بالمائة، فيما تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح بنسبة 79,41 بالمائة.
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