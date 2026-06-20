بكالوريا 2026: ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف تحقق أعلى معدل وطنيا بـ20,01

توجت التلميذة، المرسمة بالمعهد النموذجي بالكاف في شعبة الرياضيات، بلقب المتفوقة الأولى وطنيا في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، بعد حصولها على معدل استثنائي بلغ، وفق قائمة المتفوقين التي نشرتها وزارة التربية اليوم السبت.ويؤكد هذا الإنجاز الجديد المكانة المتميزة التي تحتلها المعاهد النموذجية التونسية في تحقيق أفضل النتائج الوطنية، خاصة في الشعب العلمية، وسط منافسة قوية بين آلاف المترشحين بمختلف ولايات الجمهورية.وفي شعبة العلوم التجريبية، أحرزت التلميذةمن المعهد النموذجي بنابل المرتبة الأولى بمعدل، فيما تصدر التلميذمن المعهد النموذجي بسليانة شعبة العلوم التقنية بمعدلأما في شعبة علوم الإعلامية، فقد عاد أفضل معدل إلى التلميذمن معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل، في حين تصدر التلميذمن المعهد الخاص "Teenager School" شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدلوفي شعبة الرياضة، كانت المرتبة الأولى من نصيب التلميذمن معهد أبي الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل، بينما تصدرت التلميذةمن معهد خميس الجبري بجندوبة شعبة الآداب بمعدلوكانت وزارة التربية قد أعلنت مساء السبت عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة، فيما تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسب النجاح بنسبة