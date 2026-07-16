وزير الإقتصاد يستعرض مجموعة رسائل المنطقة العربية الموجهة للمنتدى الأممي ويجري لقاءات ثنائية.

في إطار مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنعقد بنيويورك من 13 الى 15 جويلية 2026، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بصفته رئيس المنتدى العربي للتنمية 2026، مجموعة رسائل المنطقة العربية الموجهة للمنتدى الأممي.وأشار الوزير في هذا السياق أن رسائل المنطقة العربية حملت رؤية منطقة تواجه ضغوطا عميقة لكنها لا تزال مؤمنة بأهمية التعاون الإقليمي ومتمسكة بتعددية الأطراف حتى لا يتخلف أحد عن الركب، مشددا على الترابط الوثيق بين تحقيق التنمية واستدامة السلام في المنطقة العربية.وأضاف سمير عبد الحفيظ أن دول المنطقة العربية تدعو من هذا المنطلق إلى تعزيز رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية لا سيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة وإلى رصد سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.وبالتماشي مع التزام إشبيلية بشأن تمويل التنمية، دعت دول المنطقة العربية إلى تعبئة أوسع للموارد بما في ذلك التمويل المختلط والتمويل المناخي الميسر المتلائم مع الأولويات الوطنية.وجدد وزير الاقتصاد والتخطيط بهذه المناسبة، التزام تونس بالعمل المشترك للدفع بهذا المسار ولتحويل هذه الأولويات إلى حقائق ملموسة.هذا وشارك سمير عبد الحفيظ في اجتماع وزاري لوزراء الاقتصاد الأفارقة يوم 15 جويلية الجاري تحت شعار “دفع تنفيذ أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 من خلال إجراءات تحويلية ومنسّقة”، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط في هذا الإطار مداخلة أبرز فيها التجربة التونسية في مجال التخطيط وتحقيق أهداف التنمية خاصة على المستوى المحلي.كما تطرق الى الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على الصمود عبر بلورة سياسات عمومية مترابطة في مجالات المياه والطاقة والمناخ ، مع وضع الإدماج الاجتماعي في صميم مسار التنمية.وعلى هامش أشغال المنتدى، التقى سمير عبد الحفيظ ب فيصل الإبراهيم وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي ، حيث تناول الجانبان سبل تدعيم التعاون الثنائي في كافة المجالات لاسيما المجالات الإقتصادية خاصة على مستوى التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات.كما التقى الوزير بأحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري ، حيث تباحث الوزيران جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين تونس و مصر لا سيما في مجالات التخطيط وتطوير القدرات المؤسساتية.كما كان للسيد سمير عبد الحفيظ لقاء جمعه ب رانيا المشاط، الأمينة التنفيذية لللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تناولا خلاله مختلف اوجه التعاون بين تونس وهذه المنظمة الأممية ، مؤكدين الحرص على مزيد توطيده في اطار أولويات مخطط التنمية 2026-2030.و تم الإتفاق في ختام القاء على ان تقوم الأمينة التنفيذية بزيارة عمل إلى تونس في الفترة القادمة.