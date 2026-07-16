الميركاتو الصيفي: الترجي الجرجيسي يتعاقد مع اللاعب حازم بن حامد

أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الخميس عن تعزيز الرصيد البشري لفريق الاكابر لكرة القدم بالتعاقد مع اللاعب حازم بن حامد لمدة ثلاثة مواسم.ويشغل حازم بن حامد خطة ظهير أيمن وسبق له اللعب لفائدة اتحاد تطاوين.ويأتي هذا الانتداب في إطار سعي الهيئة المديرة لإثراء الرصيد البشري استعدادا للموسم الرياضي القادم 2026-2027 الذي سيلعب خلاله فريق عاصمة الزياتين على ثلاث واجهات، البطولة والكاس في تونس، إلى جانب كاس الكونفدرالية الافريقية.وكان الترجي الجرجيسي نجح خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ضم متوسط الميدان ياسين الكاسح والمدافع المحوري السنيغالي صامبا ضيوف والمدافع الصادق توج لمدة موسمين.يذكر أن أبناء المدرب المنصف مشارك قد باشروا التحضيرات للموسم الجديد منذ يوم الثلاثاء 7 جويلية الجاري.