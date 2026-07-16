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جلسة عمل بولاية تونس لضبط محتوى البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 18:08 قراءة: 1 د, 1 ث
      
انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية تونس جلسة عمل تم خلالها ضبط محتوى البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026 بما يراعي أولويات الجهة ومتطلباتها ، أشرف عليها والي تونس عماد بوخريص، وفق بلاغ لمصالح الاعلام بالولاية.

وأكد الوالي في مستهل الجلسة على أهمية تدخلات البرنامج الجهوي للتنمية وإسهامه في تحسين ظروف العيش وجودة الحياة بمختلف المعتمديات ولا سيما بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية.


كما دعا إلى ضرورة حسن اختيار المشاريع التي سيتم إدراجها بالبرنامج واستخلاص النتائج المستفادة من البرامج السابقة لتقييم المشاريع وخاصة تفادي تشتيت التدخلات والاتجاه بدل ذلك إلى اختيار عدد محدود من المشاريع في إطار إستراتيجية تنموية واضحة تراعي الأولويات حتى تكون المشاريع المقترحة مشاريع متكاملة ووظيفية وذات جدوى وأثر مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.


وشدد كذلك على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الزيارات الميدانية ودعوة المعتمدين للمتابعة والتنسيق لاستكمال المشاريع المدرجة خلال السنوات الفارطة.

وقد حضر الجلسة معتمدو الولاية ورئيس المجلس الجهوي وأعضاؤه ورئيس المجلس المحلي بالوردية والمجلس المحلي بالعمران والمكلفة بتسيير شؤون بلدية سيدي حسين و المديرالجهوي للتنمية والتطهير والمندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس ورئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية، إلى جانب ممثلي البلديات مرجع نظر ولاية تونس وممثلين عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (إقليم باردو وإقليم تونس الغربية) وممثلي الإدارات الجهوية للثقافة والشباب والرياضة والتطهير والصحة.
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