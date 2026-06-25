سلوى الشرفي تثير الجدل بتدوينة تضمنت إساءات وادعاءات مثيرة للجدل بشأن أم المؤمنين السيدة عائشة

أثارت الاستاذة الجامعية سلوى الشرفي جدلاً واسعا / تزامنا مع يوم عاشوراء/ بعد نشر تدوينة تضمنت عبارات ساخرة ومسيئة في حقواستعملت الشرفي أسلوبا تهكميا وعبارات تحقيرية كما سردت مغالطات بشأن حياتها ودورها في بعض الأحداث التي شهدها التاريخ الإسلامي.وأثارت التدوينة موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار، إذ اعتبر عديد النشطاء أنها تضمنت معلومات غير موثقة ومغالطات تاريخية، فضلاً عن مساسها برمز ديني يحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين.كما ذكّر نشطاء اخرون بأن القرآن الكريم تضمن آيات في سورة النور تتناول حادثة الإفك وتؤكد براءةمن الاتهامات التي وُجهت إليها.