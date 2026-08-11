JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:23 Tunis

فضيحة تهز حزب العمال البريطاني: اعتقال مستشار سابق بشبهة التجسس لصالح الصين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7b98866ccf16.32610269_fgikhjneoplmq.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 22:47 قراءة: 1 د, 31 ث
      
وكالات - كشفت صحيفة "التلغراف" أن ديفيد تايلور، المستشار السابق في حزب العمال البريطاني وأحد كبار المتبرعين للحزب، اعتُقل بشبهة مساعدة أجهزة الاستخبارات الصينية، وهي تهمة ينفيها.

وأُوقف تايلور، المتزوج من النائبة عن حزب العمال جواني ريد، في مارس الماضي للاشتباه في مساعدته أجهزة الاستخبارات الصينية، قبل أن يُفرج عنه بكفالة في انتظار استكمال التحقيقات التي تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.


وعقب اعتقاله، عُلقت عضويته في حزب العمال، فيما تنحت زوجته طوعا عن عضوية الحزب. غير أنها أعيد قبولها في عضوية الحزب الشهر الماضي، بعد تحقيق خلص إلى أنها "لم تر أي شيء يجعلها تشك في أن زوجها انتهك أي قانون"، وأنها ليست جزءا من أنشطته التجارية.


شبكة كبار المتبرعين

وكان تايلور عضوا في شبكة "روز" (Rose Network)، وهي دائرة تضم نخبة من أكبر المتبرعين لحزب العمال، وتوفر لأعضائها إمكانية حضور حفلات العشاء والشمبانيا والاختلاط بعدد من كبار السياسيين في الحزب.

ويتراوح ما يقدمه معظم أعضاء الشبكة بين 1,200 و10 آلاف جنيه إسترليني سنويا للانضمام إليها.

وكشفت التحقيقات، وفق "التلغراف"، أن تايلور قدم تبرعا غير نقدي بقيمة 2,400 جنيه إسترليني لزوجته قبل شهر من اعتقاله، في وقت كانت فيه شركاته مدينة بآلاف الجنيهات لشركتها الاستشارية.

مخاوف بريطانية متزايدة من الصين

وتأتي القضية في وقت تحذر فيه أجهزة الأمن البريطانية من تنامي التهديد المرتبط بالصين، إذ سبق لجهاز MI5 أن أصدر تحذيرا للنواب بشأن محاولات استخباراتية صينية وصفها بأنها "لا تكل" بهدف التأثير على البرلمان البريطاني.

كما كشفت "التلغراف" أن طائرات استطلاع تابعة للبحرية الملكية أرسلت بيانات سرية إلى الصين، ما أثار مخاوف بشأن التجسس على الجيش البريطاني، في حين حظرت القوات الخاصة البريطانية (SBS) السيارات الكهربائية المصنعة في الصين من مقرها الرئيسي بسبب مخاوف أمنية مماثلة.

وفي المقابل، تواصل حكومة حزب العمال مساعيها لإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية مع بكين، أملا في الاستفادة من فرص تجارية، حيث وافقت على خطط لبناء سفارة صينية كبيرة في قلب لندن، رغم مخاوف تتعلق بقرب الموقع من خطوط اتصالات حساسة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334362

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:23 - ليبيا.. استهداف جديد بمسيّرة مجهولة لخزان وقود في مصفاة الزاوية
أمس 23:09 - بنزرت: ضبط مختلف الاستعدادات الواجبة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية المقبلة
أمس 22:47 - فضيحة تهز حزب العمال البريطاني: اعتقال مستشار سابق بشبهة التجسس لصالح الصين
أمس 22:21 - التنوع البيولوجي: اختتام مشروع تعزيز حماية أرخبيل جزر الكنايس
أمس 21:38 - ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي
أمس 21:20 - بصورة رومانسية.. رونالدو وجورجينا يعلنان زواجهما رسميا
أمس 21:17 - قبلي: انطلاق الايام الاعلامية حول حماية صابة التمور والمحافظة على جودتها
أمس 21:16 - الملعب التونسي يتعادل وديا مع شبيبة القبائل 1-1 ت
أمس 20:40 - نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري
أمس 20:11 - الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026) : قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات الكرة الحديدية والفروسية والترياتلون
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 أوت 2026 | 28 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet38°
29° Babnet
الــرياح:
1.45 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
36°-27
35°-29
38°-27
41°-29
  • Avoirs en devises 25408,9
  • (11/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,37775 DT
  • (11/08)
  • 1 $ = 2,92686 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/08)     1972,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/08)   29880 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio