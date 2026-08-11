الملعب التونسي يتعادل وديا مع شبيبة القبائل 1-1 ت

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تعادل الملعب التونسي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري 1-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الثلاثاء بمدينة طبرقة.

وجاء هدف الملعب التونسي عن طريق البنيني فينيون بيانفينو فيما سجل بلال مسعودي هدف شبيبة القبائل.

يذكر ان الملعب التونسي سيستهل الموسم الكروي الجديد باستضافة النادي الصفاقسي يوم 22 اوت.