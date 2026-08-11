ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي

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أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب اللآجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باستمرار، للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة.



وأضاف الديوان، في بلاغ له، أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الاعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج لها وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والآجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية.