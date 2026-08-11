نابل: كرنفال وسهرات موسيقيّة ومسرحية متنوّعة تؤثث الدورة 64 لمهرجان العنب بقرنبالية من 16 الى 28 اوت الجاري

تستعد مدينة قرمبالية من ولاية نابل لانطلاق عروض الدورة 64 لمهرجان العنب، التي ستنتظم من 16 الى 28 أوت الجاري، بمسرح الهواء الطلق بقرمبالية، بعد أن أصبح المهرجان بفضل حماس إدارته الشابة وجديّتها، موعدا صيفيا سنويا يستقطب آلاف الجماهير الباحثة عن المتعة والترفيه.وقال مدير مهرجان قرمبالية، معز الخياطي، في تصريح لوكالة "وات"، إنّ "هيئة المهرجان حرصت في هذه الدورة الجديدة على الاستجابة أكثر ما يمكن لانتظارات جمهور مهرجان قرمبالية، خاصة من خلال المحافظة على تنظيم الكرنفال في اليوم الأول للمهرجان والذي يشكل حدثا استعراضيا متميزا يستقطب الأطفال والاولياء، ويضفي حركية تنشيطية كبيرة على المدينة، وأيضا من خلال برمجة 11 سهرة فيها العروض الفنية والموسيقية والعروض المسرحية.وأوضح ان هذه الدورة الجديدة ستفتح في سهرة 17 أوت 2026 بعرض موسيقي شبابي للفنان مرتضى الفتيتي، على أن يختتم المهرجان يوم 28 أوت الجاري بعرض "عشاق المحفل" الذي يحتفي بالمحفل الجربي، ويبرز تميّزه كموروث ثقافي تقليدي بما سيتضمنه من لوحات موسيقية وغنائية لوحات راقصة.أمّا العروض المسرحية فستنطلق في سهرة 18 أوت بمسرحية "ما يضحكنيش" لياسين الصالحي، وستتواصل في سهرة الجمعة بعرض "بامبينو" لبسام الحمراوي، وبعرض "بسي" لجعفر القاسمي في سهرة الاحد 23 أوت الجاري، وستختتم بعرض مسرحية "ولد الطلياني" في سهرة 27 أوت بمشاركة سفيان الداهش ولبنى سديري ونور الدين بوحجبة.وستنطلق تلعروض الموسيقية المبرمجة بعرض الفنان مرتضى الفتيتي 17 أوت الجاري، ويليه عرض الزردة لنجلاء التونسية في سهرة 19 أوت الجاري، ثمّ عرض "ويونغ ار زاد" في سهرة 20 أوت الجاري، وعرض الفنان "كازو" في سهرة السبت 22 أوت، والفنانة شرين اللجمي في سهرة 24 أوت، والفنانة أمينة فاخت في سهرة 26 أوت الجاري.