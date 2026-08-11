ليبيا: اغتيال قائد الاستخبارات العسكرية في بنغازي بتفجير سيارته

احتراق سيارة عقب استهداف مدير إدارة الاستخبارات العسكرية ببنغازي شرقي ليبيا اللواء فوزي المنصوري، ما أدى لمقتله وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية#فيديو pic.twitter.com/UIMKtdCCdr — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2026

أعلنت سلطات شرقي ليبيا -ليل الاثنين/الثلاثاء- مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري، إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة بنغازي.ونشرت منصات وحسابات في شرقي ليبيا مشاهد توثق لحظة احتراق سيارة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي مساء أمس الاثنين، وقالت إنها تعود لاستهداف المنصوري.وقال مصدران أمنيان -تحدثا لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتيهما- إن المنصوري قُتل في الانفجار الذي ⁠⁠⁠⁠وقع في المساء، فيما لم يذكرا من يقف وراء الهجوم أو يقدما مزيدا من التفاصيل عن العبوة الناسفة المستخدمة.وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت -نقلا عن مصادر أمنية- بانفجار سيارة مفخخة قرب مسجد عائشة في بنغازي، مشيرة إلى أن السيارة كان يقودها المنصوري، قبل أن تعلن لاحقا مقتله جراء هذا الانفجار.وأدانت السلطات في شرقي ليبيا مقتل المنصوري موعزة للجهات المختصة بالعمل على كشف ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها.وفي عام 2024، عُين المنصوري في منصبه مديرا للاستخبارات العسكرية في بنغازي مع منحه رتبة لواء.