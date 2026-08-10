الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في التجديف والكانوي كاياك والأشرعة
تقود حاملتا فضية بطولة العالم للتجديف كبريات "شانغاي 2025" خديجة الكريمي وسلمى الذوادي البعثة الرياضية التونسية في الاختصاص الرياضي المذكور خلال الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026".
وستكون الكريمي والذوادي مرفوقتين في الموعد المتوسطي، الذي سيقام بالمدينة الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت الجاري و3 سبتمبر القادم، بكل من سارة الزمالي ويسر الهذلي وغيث القادري وهاني سبايتية ومحمد الكريمي ومحمد ريان حفصة.
وتواصلا مع الاختصاصات الرياضية المائية، ستكون بعثة المنتخب التونسي للكانوي كاياك ممثلة بالخماسي صبيحة بن عثمان وفاروق الدالي وقصي العلاقي ومحمد علي حميدة وصلاح الدين مقنين.
أما في رياضة الأشرعة، فستحمل الرياضية المخضرمة إيناس القماطي، التي سبق لها أن شاركت في الألعاب الأولمبية ريو 2016، لواء المشاركة التونسية منفردة.
وستكون الكريمي والذوادي مرفوقتين في الموعد المتوسطي، الذي سيقام بالمدينة الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت الجاري و3 سبتمبر القادم، بكل من سارة الزمالي ويسر الهذلي وغيث القادري وهاني سبايتية ومحمد الكريمي ومحمد ريان حفصة.
وتواصلا مع الاختصاصات الرياضية المائية، ستكون بعثة المنتخب التونسي للكانوي كاياك ممثلة بالخماسي صبيحة بن عثمان وفاروق الدالي وقصي العلاقي ومحمد علي حميدة وصلاح الدين مقنين.
أما في رياضة الأشرعة، فستحمل الرياضية المخضرمة إيناس القماطي، التي سبق لها أن شاركت في الألعاب الأولمبية ريو 2016، لواء المشاركة التونسية منفردة.
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