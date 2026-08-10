الألعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في التجديف والكانوي كاياك والأشرعة

تقود حاملتا فضية بطولة العالم للتجديف كبريات "شانغاي 2025"البعثة الرياضية التونسية في الاختصاص الرياضي المذكور خلال الدورة العشرين من الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026".وستكونمرفوقتين في الموعد المتوسطي، الذي سيقام بالمدينة الإيطالية في الفترة المتراوحة بين 21 أوت الجاري و3 سبتمبر القادم، بكل منوتواصلا مع الاختصاصات الرياضية المائية، ستكون بعثة المنتخب التونسي للكانوي كاياك ممثلة بالخماسيأما في رياضة الأشرعة، فستحمل الرياضية المخضرمة، التي سبق لها أن شاركت في الألعاب الأولمبية ريو 2016، لواء المشاركة التونسية منفردة.