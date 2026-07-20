صاحب مقهى البحيرة يرد على اتهامات أيوب عمارة: "لم نمنعه بسبب لهجته والقضاء هو الفيصل"
ردّ صاحب المقهى الذي اتهمه الناشط أيوب عمارة بمنعه من الدخول بسبب لهجته، نافيا ما ورد في التدوينة التي نشرها عمارة، ومؤكدا أن سبب عدم السماح له بالدخول يعود إلى امتلاء القاعة الداخلية بالمقهى، فيما أحيل الملف إلى القضاء للفصل فيه.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان أف أم، أوضح صاحب المقهى ياسين شيحة أن الحادثة وقعت مساء السبت حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، بالتزامن مع نقل مباراة في كرة القدم، وهو ما أدى إلى امتلاء الفضاء الداخلي المكيف بالكامل.
وأضاف أن أعوان الاستقبال اقترحوا على أيوب عمارة الجلوس في الفضاء الخارجي، إلا أنه رفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لتتطور إثر ذلك المشادة الكلامية، قبل أن يتدخل مدير المقهى.
وأكد شيحة أنه لم يكن موجودا بالمقهى وقت الحادثة، مشيرا إلى أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن النقاش الذي دار بين عمارة ومدير المقهى لم يتجاوز 59 ثانية.
وأوضح أن إدارة المقهى تولت إشعار النيابة العمومية بعد أن تضمن الأمر، وفق قوله، تصريحات تمس بعدد من مؤسسات الدولة، مبينا أن القضية أصبحت الآن منشورة أمام القضاء.
ونفى صاحب المقهى بشكل قاطع وجود أي تمييز على أساس الجهة أو اللهجة، قائلا إن صاحب المؤسسة أصيل ولاية القيروان، وإن غالبية العاملين بالمقهى، بمن فيهم المدير، ينحدرون من ولايات داخلية، مؤكدا أن المؤسسة تنشط منذ عشر سنوات ولم يسبق أن وُجهت إليها مثل هذه الاتهامات.
وأضاف أن أي تصرف فردي، في حال ثبوت حصوله، لا يمثل سياسة المؤسسة، مؤكدا أن المقهى يرفض أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة.
وأشار أيضا إلى أن المؤسسة تعرضت، عقب انتشار التدوينة، إلى حملة من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شملت، وفق قوله، تهديدات بحرق المقهى والاعتداء على صاحبه والعاملين فيه.
وفي ختام مداخلته، شدد ياسين شيحة على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضية، معربا عن استعداده لاحترام ما ستسفر عنه التحقيقات.
وكان أيوب عمارة قد نشر تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أنه مُنع من دخول المقهى، واتهم مديره بالتلفظ بعبارات اعتبرها مسيئة على خلفية لهجته الجنوبية، وهي رواية ينفيها صاحب المؤسسة، في انتظار ما ستخلص إليه الأبحاث القضائية.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "ناس الديوان" على إذاعة الديوان أف أم، أوضح صاحب المقهى ياسين شيحة أن الحادثة وقعت مساء السبت حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، بالتزامن مع نقل مباراة في كرة القدم، وهو ما أدى إلى امتلاء الفضاء الداخلي المكيف بالكامل.
وأضاف أن أعوان الاستقبال اقترحوا على أيوب عمارة الجلوس في الفضاء الخارجي، إلا أنه رفض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لتتطور إثر ذلك المشادة الكلامية، قبل أن يتدخل مدير المقهى.
وأكد شيحة أنه لم يكن موجودا بالمقهى وقت الحادثة، مشيرا إلى أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أن النقاش الذي دار بين عمارة ومدير المقهى لم يتجاوز 59 ثانية.
وأوضح أن إدارة المقهى تولت إشعار النيابة العمومية بعد أن تضمن الأمر، وفق قوله، تصريحات تمس بعدد من مؤسسات الدولة، مبينا أن القضية أصبحت الآن منشورة أمام القضاء.
ونفى صاحب المقهى بشكل قاطع وجود أي تمييز على أساس الجهة أو اللهجة، قائلا إن صاحب المؤسسة أصيل ولاية القيروان، وإن غالبية العاملين بالمقهى، بمن فيهم المدير، ينحدرون من ولايات داخلية، مؤكدا أن المؤسسة تنشط منذ عشر سنوات ولم يسبق أن وُجهت إليها مثل هذه الاتهامات.
وأضاف أن أي تصرف فردي، في حال ثبوت حصوله، لا يمثل سياسة المؤسسة، مؤكدا أن المقهى يرفض أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة.
وأشار أيضا إلى أن المؤسسة تعرضت، عقب انتشار التدوينة، إلى حملة من التهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شملت، وفق قوله، تهديدات بحرق المقهى والاعتداء على صاحبه والعاملين فيه.
وفي ختام مداخلته، شدد ياسين شيحة على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضية، معربا عن استعداده لاحترام ما ستسفر عنه التحقيقات.
وكان أيوب عمارة قد نشر تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها أنه مُنع من دخول المقهى، واتهم مديره بالتلفظ بعبارات اعتبرها مسيئة على خلفية لهجته الجنوبية، وهي رواية ينفيها صاحب المؤسسة، في انتظار ما ستخلص إليه الأبحاث القضائية.
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