بعد مشاركته أمام بلجيكا.. فيفا يعاقب بالوغون
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار على مهاجم المنتخب الأمريكي Folarin Balogun بعد واقعة طرده خلال مواجهة أمريكا والبوسنة والهرسك في مونديال 2026.
وأفاد الصحفي روب هاريس عبر حسابه على منصة X، أن الفيفا سيغرم بالوغون 40 ألف دولار، سيدفع منها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 20 ألف دولار.
وكان بالوغون تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، إثر تدخل على المدافع طارق محاريموفيتش، ليحكم عليه بالإيقاف لمباراة واحدة، قبل أن تقرر لجنة الانضباط في فيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام وفقا للمادة 27 من اللائحة التأديبية، ما سمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16.
وأثار قرار تعليق الإيقاف جدلا واسعا، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو مراجعة قرار إيقاف اللاعب، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب الأمريكي.
وشارك بالوغون أساسيا أمام بلجيكا، لكنه لم يتمكن من إنقاذ منتخب بلاده من الخروج من البطولة، بعدما خسر المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1 في دور الـ16.
وأوضح فيفا أن العقوبة المالية جاءت ضمن الإجراءات التأديبية بحق اللاعب والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، فيما تبقى فترة الاختبار لمدة عام، وفي حال ارتكاب مخالفة مشابهة قد يتم تفعيل عقوبة الإيقاف مجددا.
وأفاد الصحفي روب هاريس عبر حسابه على منصة X، أن الفيفا سيغرم بالوغون 40 ألف دولار، سيدفع منها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 20 ألف دولار.
Breaking: FIFA has also fined Balogun $40,000 over his World Cup red card - half payable by U.S. Soccer Federation— Rob Harris (@RobHarris) July 6, 2026
وكان بالوغون تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، إثر تدخل على المدافع طارق محاريموفيتش، ليحكم عليه بالإيقاف لمباراة واحدة، قبل أن تقرر لجنة الانضباط في فيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام وفقا للمادة 27 من اللائحة التأديبية، ما سمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16.
وأثار قرار تعليق الإيقاف جدلا واسعا، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو مراجعة قرار إيقاف اللاعب، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب الأمريكي.
وشارك بالوغون أساسيا أمام بلجيكا، لكنه لم يتمكن من إنقاذ منتخب بلاده من الخروج من البطولة، بعدما خسر المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1 في دور الـ16.
وأوضح فيفا أن العقوبة المالية جاءت ضمن الإجراءات التأديبية بحق اللاعب والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، فيما تبقى فترة الاختبار لمدة عام، وفي حال ارتكاب مخالفة مشابهة قد يتم تفعيل عقوبة الإيقاف مجددا.
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