JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:23 Tunis

بعد مشاركته أمام بلجيكا.. فيفا يعاقب بالوغون

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a4be9796a5866.21402061_fkqiomenhljgp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 07 Juillet 2026 - 06:14 قراءة: 1 د, 9 ث
      
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار على مهاجم المنتخب الأمريكي Folarin Balogun بعد واقعة طرده خلال مواجهة أمريكا والبوسنة والهرسك في مونديال 2026.

وأفاد الصحفي روب هاريس عبر حسابه على منصة X، أن الفيفا سيغرم بالوغون 40 ألف دولار، سيدفع منها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم 20 ألف دولار.



وكان بالوغون تلقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة دور الـ32 أمام البوسنة والهرسك، إثر تدخل على المدافع طارق محاريموفيتش، ليحكم عليه بالإيقاف لمباراة واحدة، قبل أن تقرر لجنة الانضباط في فيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام وفقا للمادة 27 من اللائحة التأديبية، ما سمح له بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16.


وأثار قرار تعليق الإيقاف جدلا واسعا، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو مراجعة قرار إيقاف اللاعب، باعتباره أحد أبرز عناصر المنتخب الأمريكي.

وشارك بالوغون أساسيا أمام بلجيكا، لكنه لم يتمكن من إنقاذ منتخب بلاده من الخروج من البطولة، بعدما خسر المنتخب الأمريكي بنتيجة 4-1 في دور الـ16.

وأوضح فيفا أن العقوبة المالية جاءت ضمن الإجراءات التأديبية بحق اللاعب والاتحاد الأمريكي لكرة القدم، فيما تبقى فترة الاختبار لمدة عام، وفي حال ارتكاب مخالفة مشابهة قد يتم تفعيل عقوبة الإيقاف مجددا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332503

babnet

كل الأخبار...

08:23 - الصحبي بكار "رونار رفض مواصلة تدريب منتخبنا بسبب ضعف اداء الحراس واحد المهاجمين متسائلا عن مستوى التكوين في تونس"
08:15 - قابس: تسجيل أكثر من 170 حالة تسمم اثر مأدبة عشاء في منطقة الميدة
08:08 - وزارة التعليم العالي تضبط روزنامة السنة الجامعية 2026-2027
06:14 - بعد مشاركته أمام بلجيكا.. فيفا يعاقب بالوغون
05:42 - سوسة: تقدم اشغال عديد مشاريع البنية التحتية ،واستحثاث نسق إنجازها
05:39 - رئيس الجمهورية يتسلم لدى استقباله محافظ البنك المركزي التقرير السنوي للبنك لسنة 2025
03:08 - بلجيكا تفوز على الولايات المتحدة الأمريكية برباعية و تترشح إلى ربع نهائي المونديال
00:07 - ويمبلدون 2026: فريتز يواصل التألق ويبلغ ربع النهائي للمرة الرابعة
00:02 - كاس العالم 2026:مارتينيز يرحل عن تدريب البرتغال بعد الخروج من المونديال أمام إسبانيا
أمس 23:20 - هيئة الانتخابات تصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية و على مطلب سحب وكالة لعضو مجلس محلي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  17:00 Arg - Egy | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Swi - Col | | beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 07 جويلية 2026 | 22 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:31
19:43
16:16
12:31
05:07
03:17
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
1.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
37°-23
39°-24
39°-26
44°-27
  • Avoirs en devises 24903,2
  • (06/07)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38000 DT
  • (06/07)
  • 1 $ = 2,94965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/07)     1161,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/07)   29295 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>