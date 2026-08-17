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باب الخضراء: حملة أمنية تطيح بعدد من العناصر الإجرامية وإيقاف فتيات بشبهة مراودة المارة

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 10:23 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في إطار التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام والمحافظة على السكينة العامة، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من الإطاحة بعدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، من المفتش عنهم لفائدة هياكل قضائية وأمنية في قضايا تتعلق بالسلب والسرقات بمختلف أنواعها وترويج المخدرات.

كما أسفرت الحملة الأمنية عن إيقاف مجموعة من الفتيات بمنطقة باب الخضراء، للاشتباه في تعمدهن مراودة المارة ومضايقة مستعملي الطريق.


وتأتي هذه العملية إثر تواتر تشكيات وبلاغات من متساكني المنطقة وروادها بشأن سلوكيات منسوبة إلى المشتبه بهن في الشارع العام، حيث تولت الوحدات الأمنية إجراء تحريات ميدانية ونصب كمين أفضى إلى ضبط عدد منهن في حالة تلبس.


وباستشارة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفات والاحتفاظ بهن على ذمة الأبحاث، في انتظار إحالتهم على القضاء.

كما تم الاحتفاظ بجميع العناصر المفتش عنها التي تم إيقافها خلال الحملة، لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم.
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