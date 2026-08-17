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الاولمبي الباجي يعلن عن انهاء علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد معمر

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 10:11 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن الاولمبي الباجي عن انهاء علاقته التعاقدية مع المدرب لسعد معمر، وفق بلاغ نشره فريق عاصمة السكر اليوم الاثنين.

وأضاف الاولمبي الباجي ان إنهاء العلاقة التعاقدية تم بالتراضي بين الطرفين، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل، او كشف عن هوية المدرب الجديد الذي سيشرف على حظوظ زملاء الحارس شاهين السماوي في مفتتح الموسم الكروي الجديد.


وكانت الهيئة التسييرية لفريق "اللقالق" قد اعلنت بتاريخ 9 جويلية الجاري عن تعيين لسعد معمر مدربا جديدا لفريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.
ولحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى، يتحول الاولمبي الباجي الى ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس لمواجهة ترجي المكان يوم الاحد 23 اوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

جدير بالتذكير انه سبق للسعد معمر (58 عاما) أن تولى تدريب عديد الفرق على غرار الترجي الجرجيسي الذي قاده لاحراز كاس تونس سنة 2005 ومستقبل سليمان ومستقبل قابس وشبيبة القيروان والنادي القربي واولمبيك سيدي بوزيد واولمبيك مدنين فضلا عن خوضه بعض التجارب خارج تونس خاصة منها مع مستقبل الرويسات ونجم مقرة الجزائريين واهلي شندي السوداني والفيحاء والوج السعوديين.
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