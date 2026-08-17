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قابس: مهرجان بوشمة في دورته الثانية والعشرين من 20 الى 23 أوت الجاري تحت شعار "على ايقاع هذه الارض نلتقي"

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Bookmark article    Publié le Lundi 17 Août 2026 - 07:36 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تحت شعار "على ايقاع هذه الارض نلتقي"، يعود مهرجان بوشمة (ولاية قابس) في دورته الثانية والعشرين من 20 أوت الجاري الى غاية يوم 23 من نفس الشهر

عروض فنية وثقافية ستؤثث البرمجة الحالية،ليضرب جمهور المهرجان موعدا في سهرة الافتتاح مع صوت قابس، الفنانة روضة عبد الله في عرض "دانا" يوم 20 أوت الحالي بفضاء مدرسة عبد المجيد بوشماوي


كما تتضمن برمجة المهرجان سهرة الفن الصوفي مع عرض "الحضرة" يوم الجمعة 21 أوت ،فضلا عن تنظيم يوم تنشيطي للأطفال ،كورال الإيقاظ الموسيقي بدار الشباب بوشمة


وتتواصل فعاليات المهرجان يوم 22 أوت بتنظيم ندوة فكرية بالشراكة مع مدرسة عليسة تحت عنوان "الطريق الذي لا يعود ، من الوعي الى الوقاية، مخاطر المخدرات"،الى جانب عرض فيلم "قدحة" ،حين يستعيد المكان صوته لأيمن قباعة، في مشهد فني يتلون بين السينما،والموسيقى والذاكرة بمشاركة نادي الطيب الوحيشي

ويسدل ستار المهرجان يوم الاحد 23 بالعرض المسرحي "المجيرة بنت الحي" لحنان الشقراني بفضاء مدرسة عبد المجيد بوشماوي
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