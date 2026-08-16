أخفى جثة والدته عامين.. تفاصيل صادمة لجريمة مروعة في مصر

إخفاء الجثمان داخل جدار



وانكشف أمر الشاب إثر تقدم ابن خالته ببلاغ إلى الشرطة بشأن اختفاء خالته وعدم رؤيتها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن نجلها كان يقدم في كل مرة تفسيرا مختلفا بشأن غيابها.وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، لتكشف أن الشاب اعتدى على والدته بالضرب قبل نحو عامين، ما أدى إلى وفاتها، ثم عمد إلى إخفاء جثمانها خشية افتضاح أمره.وفي البداية، أنكر الشاب الواقعة، مدعيا أن والدته سافرت لزيارة أحد أقاربها، قبل أن يواجهه المحققون بمعطيات حول اعتدائه عليها في مناسبات سابقة، ليعترف، وفق المعطيات المتداولة، بنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتدائه عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.وعمد الشاب إلى، ثم غطاه بطبقة من الإسمنت لإخفاء آثار الجريمة.وبانتقال أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، عثرت على بناء بالطوب داخل غرفة النوم مغطى بطبقة إسمنتية، وبعد إزالته تم العثور على، وتبين أنه يعود إلى المتغيبة.وألقت الشرطة القبض على نجل السيدة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.وأمرت جهات التحقيق