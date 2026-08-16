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أخفى جثة والدته عامين.. تفاصيل صادمة لجريمة مروعة في مصر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 22:04 قراءة: 1 د, 2 ث
      
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في القاهرة القبض على شاب يُشتبه في قتله والدته وإخفاء جثمانها داخل غرفة نومها لمدة عامين، دون اكتشاف الجريمة طوال تلك الفترة.

وانكشف أمر الشاب إثر تقدم ابن خالته ببلاغ إلى الشرطة بشأن اختفاء خالته وعدم رؤيتها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن نجلها كان يقدم في كل مرة تفسيرا مختلفا بشأن غيابها.


وباشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، لتكشف أن الشاب اعتدى على والدته بالضرب قبل نحو عامين، ما أدى إلى وفاتها، ثم عمد إلى إخفاء جثمانها خشية افتضاح أمره.


وفي البداية، أنكر الشاب الواقعة، مدعيا أن والدته سافرت لزيارة أحد أقاربها، قبل أن يواجهه المحققون بمعطيات حول اعتدائه عليها في مناسبات سابقة، ليعترف، وفق المعطيات المتداولة، بنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتدائه عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

إخفاء الجثمان داخل جدار

وعمد الشاب إلى دفن جثمان والدته داخل جدار شيده في غرفة نومها، ثم غطاه بطبقة من الإسمنت لإخفاء آثار الجريمة.

وبانتقال أجهزة الأمن إلى محل الواقعة، عثرت على بناء بالطوب داخل غرفة النوم مغطى بطبقة إسمنتية، وبعد إزالته تم العثور على هيكل عظمي في حالة تحلل كامل، وتبين أنه يعود إلى المتغيبة.

وألقت الشرطة القبض على نجل السيدة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهم على مصحة للعلاج النفسي والعقلي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية
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