مستقبل سليمان: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 28 اوت الجاري

-اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات لمستقبل سليمان المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أن الجلسة العامة الانتخابية للجمعية ستُعقد يوم الجمعة 28 أوت 2026، بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء(س17 و 30 دق)، بقاعة الاجتماعات ببلدية سليمان.واضاف مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان آخر أجل لإيداع الترشحات سيكون يوم 25 اوت الجاري ، مع ضرورة إيداع الملفات قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.و تم فتح باب بيع الانخراطات إلى غاية 25 أوت 2026 بمقر الجمعية.