مستقبل سليمان: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 28 اوت الجاري
-اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات لمستقبل سليمان المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أن الجلسة العامة الانتخابية للجمعية ستُعقد يوم الجمعة 28 أوت 2026، بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء(س17 و 30 دق)، بقاعة الاجتماعات ببلدية سليمان.
واضاف مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان آخر أجل لإيداع الترشحات سيكون يوم 25 اوت الجاري ، مع ضرورة إيداع الملفات قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.
و تم فتح باب بيع الانخراطات إلى غاية 25 أوت 2026 بمقر الجمعية.
واضاف مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان آخر أجل لإيداع الترشحات سيكون يوم 25 اوت الجاري ، مع ضرورة إيداع الملفات قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.
و تم فتح باب بيع الانخراطات إلى غاية 25 أوت 2026 بمقر الجمعية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334590