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مستقبل سليمان: الدعوة لجلسة عامة انتخابية يوم 28 اوت الجاري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 16 Août 2026 - 21:03 قراءة: 0 د, 25 ث
      
-اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات لمستقبل سليمان المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، أن الجلسة العامة الانتخابية للجمعية ستُعقد يوم الجمعة 28 أوت 2026، بداية من الساعة الخامسة و النصف مساء(س17 و 30 دق)، بقاعة الاجتماعات ببلدية سليمان.
واضاف مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، ان آخر أجل لإيداع الترشحات سيكون يوم 25 اوت الجاري ، مع ضرورة إيداع الملفات قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.
و تم فتح باب بيع الانخراطات إلى غاية 25 أوت 2026 بمقر الجمعية.

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