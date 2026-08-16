الكرة الطائرة: تونس تستضيف رسميا البطولة الافريقية للامم 2026

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اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة مساء اليوم الاحد ان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة قد قرر رسمياً نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة (أكابر) لعام 2026 إلى تونس و المقررة خلال شهر سبتمبر الجاري.

يذكر ان البطولة الافريقية للكرة الطائرة للامم كانت مقررة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026، بمشاركة 16 منتخباً أفريقياً.