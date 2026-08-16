الكرة الطائرة: تونس تستضيف رسميا البطولة الافريقية للامم 2026
اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة مساء اليوم الاحد ان المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة قد قرر رسمياً نقل استضافة بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة (أكابر) لعام 2026 إلى تونس و المقررة خلال شهر سبتمبر الجاري.
يذكر ان البطولة الافريقية للكرة الطائرة للامم كانت مقررة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026، بمشاركة 16 منتخباً أفريقياً.
يذكر ان البطولة الافريقية للكرة الطائرة للامم كانت مقررة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا خلال الفترة من 7 إلى 21 سبتمبر 2026، بمشاركة 16 منتخباً أفريقياً.
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