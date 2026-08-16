شط قمرت يحتضن تظاهرة توعوية من أجل تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين

احتضن شاطئ قمرت تظاهرة توعوية مميزة جمعت بين التحسيس، الثقافة، التفاعل والعمل الميداني وذلك في إطار المبادرات التي تقودها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي للمحافظة على الشواطىء وتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين.وأنتظمت هذه التظاهرة التوعوية الاولى من نوعها تحت شعار ''الشط لينا الكل… في ساعة" بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبمشاركة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني.وتأتي هذه المبادرة استنادًا إلى نتائج التقييم الميداني المنجز في إطار برنامج تنظيف الشواطئ الذي تنفذه الوكالة لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، والذي مكّن إلى حد الآن من رفع أكثر من 6,000 متر مكعب من النفايات، بمعدل 8 متر مكعب يوميًا.واشارت الوكالة أن حماية الشاطئ لا تقتصر على تنظيفه بل تتنزل في اطار مقاربة متكاملة تجمع بين التنظيف و الحماية والمتابعة، والتوعية والتحسيس اعتبارا الى أن الوقاية من النفايات من المصدر تبقى الحل الأكثر استدامة.وفي هذا الإطار، نزلت فرق العمل إلى الشاطئ واقتربت من المصطافين ورواد الشاطئ للتواصل معهم وتوعيتهم بمخاطر النفايات، وخاصة البلاستيكية منها، على المنظومة الساحلية، ونظافة الشواطئ وصحة الإنسان.كما كان للأطفال نصيب كبير في هذه المبادرة، من خلال ورشات وأنشطة ثقافية وتفاعلية تهدف إلى غرس السلوك البيئي منذ الصغر.و شملت التظاهرة ايضا ورشات حول التقليل من النفايات من المصدر والحد من استعمال البلاستيك والتصرف المستدام في النفايات وحماية الشريط الساحلي والسلوكيات اليومية التي تساعد على المحافظة على الشواطئ.